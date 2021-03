»Man skal passe på med at erklære nye projekter for døde, men jeg tror, det bliver svært, fordi konkurrencen er så hård.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, som reaktion på det nye parti Momentum.

Det er tidligere medlem af Alternativet Theresa Scavenius, der står i spidsen for det nye parti, som går efter en plads i Folketinget ved næste valg.

Et parti, som Scavenius mener har alle løsningerne på det, hun kalder »verdenshistoriens største krise«, nemlig klimakrisen.

»Jeg kan sagtens se rationalet bag det nye parti, for selvfølgelig er der nok nogle derude, som vil mene, at der er et behov for et parti, der virkelig tør sætte alt på et bræt for så vidt angår klimadagsordenen,« siger Henrik Qvortrup

Han slår fast, at der lige nu er tre partier, i form af Frie Grønne, Alternativet og så altså Momentum, der meget står for det samme i form af klimadagsordenen.

Og spørgsmålet er, om der er nok vælgere til et nyt parti, hvor man ikke ved, hvad det ellers står for.

»Der er givet vælgere, der tænker: 'Jeg er ligeglad med, hvad de mener om alt andet,' og sætter hårdt mod hårdt i forhold til klimaet. Jeg tror dog, de fleste vælgere – også dem, der tænker, de vil have mere seriøs klimapolitik gennemført – de tænker, at det er lidt 'risky business' at indskibe sig i et helt nyt parti,« siger Henrik Qvortrup.

Han har disse argumenter for, at Momentum måske kan blive valgt til Folketinget næste gang:

»Man kan sige, at de andre etablerede venstrefløjspartier mere og mere bare ser lidt forlegent ned i jorden, når statsminister Mette Frederiksen gør, hvad der passer hende. Så kan det godt være, at nogle tænker, at nu skal vi fandeme have nogle politikere ind, der tør give den magtfulde socialdemokratiske regering kamp til stregen.«

Hvor stor procent chance mener du, der er for, at partiet kommer i Folketinget efter næste valg?

»Jeg skal virkeligt være i mit søde hjørne for at sige, vi er oppe i noget tocifret, og så bliver det ti procent. Så mener jeg virkelig, at jeg er en flink fyr,« siger Henrik Qvortrup.