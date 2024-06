»Det næste bliver, at de også truer mig.«

Ordene kommer fra Henrik Qvortrup, politisk analytiker på B.T.

Han reagerer på B.T.s historie torsdag om, at Dansk Folkepartis EU-spidskandidat Anders Vistisen har pudset sin advokat på Roger Buch, som er forskningslektor og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Jeg oplever det som en klar trussel,« siger Roger Buch til B.T. om sagen, som du kan læse meget mere om her.

Læs også Ekspert føler sig truet med retssager efter kritik af Anders Vistisen

Roger Buch har talt med Berlingske, og han har over for avisen vurderet, at en stribe Facebook-videoreklamer fra Dansk Folkeparti ikke lever op til regler for, hvad EU-midler må benyttes til.

Dansk Folkeparti har imidlertid ikke over for B.T. ønsket at oplyse, hvem der har betalt for videoerne.

Henrik Qvortrup mindes ikke at have oplevet, at en politiker på den måde har truet en ekspertkilde med retssager på forhånd på grund af en vurdering.

»Jeg kan ikke komme på noget fortilfælde. Det næste bliver, at de truer mig. Jeg kommer også med vurderinger, og jeg siger jo, at den og den klarer sig godt eller skidt eller gjorde noget uklogt. Vil jeg så også blive mødt med den slags trusler,« spørger han.

»Det er en rimelig hårdkogt metode, som Anders Vistisen anvender her. Men det er et udtryk for, at der står meget på spil for EU-kandidaterne i de her dage.«

»Der skal ikke ret mange kritiske historier til for at vælte læsset. Især ikke for Vistisen, som ser ud til at være på vippen,« konstaterer Henrik Qvortrup.

Derfor kan han godt forstå, at Anders Vistisen og Dansk Folkeparti føler sig nødsaget til at reagere hurtigt og finde 'det tunge skyts frem'.

»For en politiker kan det være altødelæggende, hvis der kommer en hurtig og måske forkert – det ved jeg ikke – vurdering,« siger Henrik Qvortrup.

»Løbet er kørt på søndag, og så kan vurderingen være nok så forkert,« tilføjer han.

Henrik Qvortrup peger på, at man hos Dansk Folkeparti kan have nerverne udenpå tøjet, efter partiets formand Morten Messerschmidt var tiltalt i en sag, som dybest set også handlede om muligt misbrug af EU-midler.

En sag, som Morten Messerschmidt i sidste ende fik rettens ord for, at han var uskyldig i.

Hvad kan denne her historie om Anders Vistisens reaktion over for Roger Buch betyde for Anders Vistisens muligheder for at blive valgt?

»Jeg tror, de fleste vil tænke, at det er en mand i underskud, der gør sådan noget,« siger Henrik Qvortrup.

»Det er nok de færreste, der tænker, at han har en god sag, og derfor pudser han sin advokat på ham,« understreger han.