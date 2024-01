Regeringen stillede i tungeste opstilling.

Nøglebudskabet var, at statsminister Mette Frederiksen og regeringstoppen ønsker en frisættelse af de ældre i ældreplejen, og at de ældre skal sættes i centrum.

Men de tanker har vi hørt mange gange tidligere, og hvis man er skeptiker, hvorfor skulle man tro på, at det denne gang bliver meget bedre, spørger B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup efterfølgende.

»Det var en opvisning i at sige det rigtige, dyrt indpakkede almindeligheder, som ingen rigtig kan være uenige i. Jeg tror, det er pløkumuligt at finde nogen, der synes, at det er en dårlig idé at sætte de ældre i centrum,« siger han.

Henrik Qvortrup påpeger, at der ikke blev præsenteret meget konkret nyt på regeringens pressemøde på plejehjemmet Bertram Knudsens Have i Kolding tirsdag formiddag.

»Det slog mig som en opvisning i bureaukratsnak om, hvilke myndigheder, der skal gøre hvad hvornår, og ikke så meget en målrettet kommunikation til de mange, der sidder ude i Danmark og synes, at ældreomsorgen kunne være bedre,« siger Henrik Qvortrup.

»Det er ikke fordi, at jeg skal kræve, at tingene skal skæres nemt op, men jeg tror ikke, at de ældre rundt omkring i Danmark nu drager et lettelsens suk og tænker, at nu ved vi, hvad regeringen vil.«

»Jeg tror, at der er mange, der nok ikke rigtig forstod det, og det kan godt være, at folk havde sat næsen op efter mere,« siger han.

B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup reagerer på regeringens ældrepressemøde tirsdag. Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup reagerer på regeringens ældrepressemøde tirsdag. Foto: Jon Wiche

Henrik Qvortrup konstaterer desuden, at 'det var meget ord, ord, ord'.

»Der blev romantiseret over, at alle skal kunne vælge frit, og om, at gamle Karen hellere vil have pandekager end støvsuget. Det er også fint nok, men der er jo stadig et grundlæggende behov for, at de ældre kommer i bad og få støvsuget,« siger han.

Regeringstoppen fortalte blandt andet, at man ønsker at afsætte en ekstra milliard kroner årligt til ældreområdet, og planerne skal være fuldt indfaset i 2027.

Dermed vil regeringen i mellemtiden kunne afvise kritik, der går på, at der ikke sker noget.

»De sætter et flueben. Nu kan de sige, at de har præsenteret noget på ældreområdet. Men det bliver spændende at se, hvordan det bliver modtaget rundt omkring i Danmark,« siger Henrik Qvortrup.

»Det kan godt være, at det viser sig at være en rigtig god idé, og at jeg om to år må bøje mig og sige, at 30. januar 2024 var den dag, hvor der blev foretaget afgørende ændringer. Det er muligt.«

»Men det er altså ikke første gang, at vi har hørt, at de ældre skal sættes i centrum,« pointerer Henrik Qvortrup.