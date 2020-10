En unavngiven person i toppen af Radikale Venstre har krænket partiets folketingsmedlem Lotte Rod ved at befamle hende.

Partiets formand Morten Østergaard nægter at sætte navn på krænkeren, og vil ikke engang afvise, at det er ham selv, fordi han slet ikke vil svare be- eller afkræftende på nogen spørgsmål om, hvem der har gjort det.

Det undrer B.T.'s politiske redaktør Henrik Qvortrup, som bekymrer sig på de radikale vælgeres vegne.

»Hvordan skal de have det med, at de ved næste valg kan komme til at stemme på en krænker, fordi de ikke må få at vide, hvem der har gjort det?,« siger han.

Men det mest bizarre for Qvortrup er det faktum, at Morten Østergaard ikke engang vil rense sig selv for mistanke.

»Det bizarre ligger i, at han har udtalt, at han har givet en påtale til krænkeren, Det kan derfor ikke udelukkes, at han har stået og givet sig selv en påtale. Hvordan foregår det lige?,« spørger han retorisk.

Selv om situationen kan virke fjollet er der ingen tvivl om, at det er en alvorlig skandale for partiet, siger Qvortrup.

»Det rammer de radikale hårdt det her. Når man placerer sig selv på den høje hest, er det en alvorlig prøve, når pilen peger på en selv. Og der ser vi slet ikke den samme beslutsomhed, som når andre har været i søgelyset. Det tror jeg, folk vil mene, er ret patetisk,« siger han til B.T.

Morten Østergaard vil ikke svare på, om han har krænket et højtstående medlem af partiet Radikale Venstre, som han er formand for. (Foto: Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Østergaard vil ikke svare på, om han har krænket et højtstående medlem af partiet Radikale Venstre, som han er formand for. (Foto: Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Radikale Venstre har tidligere meldt meget klart ud omkring krænkelsessager. Partiets medlem Samira Nawa har talt for, at Jeppe Kofod (S) ikke burde være blevet udnævnt til udenrigsminister.

Udtalelserne faldt med henvisning til, at Jeppe Kofod tilbage i 2008 havde sex med en 15-årig pige.

Og partiet har kørt store kampagner mod krænkelser på Facebook samt et 24 timers arrangement på Christiansborg i forbindelse med #metoo.

»Jeg synes ikke, de brillerer i denne sag indtil videre. Der er ikke megen overensstemmelse mellem, hvad de siger, og hvad de gør,« vurderer Henrik Qvortrup.