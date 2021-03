Endnu en krænkelsessag, som er dukket frem i Radikale Venstre, får formand Sofie Carsten Nielsen til at tage sig rigtigt dårligt ud på troværdigheden. Det forklarer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Radikale Venstre slår sig op på at være de gode og de fine, men når det kommer til stykket, så handler man anderledes. Det er det indtryk, som man får af denne sag,« siger han.

Fredag morgen har DR bragt en historie om en kvinde, som de kalder Gry, der fortæller om sin MeToo-sag i Radikale Venstre. Sagen er en belastning for Sofie Carsten Nielsen. Det vender vi lige tilbage til.

Gry fortæller, at hun blev seksuelt krænket af et ældre medlem af Radikale Venstre til en fest i Radikal Ungdom i 2014.

Hun var selv 18 år på det tidspunkt. Gry sad ved siden af manden, som DR betegner som »et etableret medlem af Radikale Venstres bagland«. Manden var beruset, talte højt om prostituerede og begyndte så pludselig at stikke sin hånd ned på Grys inderlår.

Gry rejser sig fra bordet og forsøger at lægge afstand mellem sig selv og den pågældende mand, men det hjælper desværre ikke. Senere på aftenen griber han fat i Gry og er vred over, at hun ikke har lyst til at være sammen med ham.

Gry anmelder ikke i første omgang den ubehagelige oplevelse, men da MeToo-bølgen ruller i 2019, opfordrer Radikal Ungdom medlemmerne til at komme frem med deres historier.

Det vælger Gry at gøre. 11. marts 2019 ringer hendes telefon. Sofie Carsten Nielsen er i den anden ende af røret.

Sofie Carsten Nielsen er på det tidspunkt i Radikale Venstres ledelse, hvor Morten Østergaard er partileder.

Gry oplever en Sofie Carsten Nielsen, som slet ikke er interesseret i dialog og åbenhed, men i stedet det modsatte. Hun oplever, at den nuværende partiformand vil dysse sagen ned og gemme den væk.

Sofie Carsten Nielsen har ikke selv ønsket at tale med DR, udover at hun har sendt en skriftlig kommentar. Her beklager hun, at Gry har haft den oplevelse, og at mange oplever, at deres beretninger ikke blev taget alvorligt.

Henrik Qvortrup forklarer, at MeToo-bølgen rider Radikale Venstre som en mare.

»Det er den igen med, at man gerne vil støtte alle de kvinder, som står frem med deres MeToo-sag, men når det er en selv, så vil man ikke. Man taler med to tunger,« siger Henrik Qvortrup.

Han peger især på en ting, som kan koste Sofie Carsten Nielsen formandsposten.

»Hvis der kommer en lignende sag, som har udspillet sig, efter at Sofie Carsten Nielsen trådte til, så kan det blive katastrofalt for hende. Ellers tror jeg nok, hun skal overleve det,« siger han.

Men Radikale Venstre ligger jo slemt til i målingerne. Kan de ryge helt under spærregrænsen her?

»Nej, det mener jeg ikke kommer til at ske. Men Radikale risikerer at fortsætte nedturen i meningsmålingerne og blive sat mere eller mindre uden for indflydelse, hvis der udskrives valg,« siger Qvortrup.