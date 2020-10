Radikale Venstre skulle i dag have holdt gruppemøde på Christiansborg.

Mødet kommer på et kritisk tidspunkt for partiet, som beskyldes for at håndtere en intern krænkelsessag meget dårligt.

Nu har partiet så besluttet at rykke mødet til et hemmeligt sted i København – langt væk fra nysgerrige journalister.

»Det er ændret så meget i sidste øjeblik, at mindst et fremtrædende medlem er mødt op det forkerte sted,« siger Henrik Qvortrup, politisk redaktør hos B.T., som er på Christiansborg.

Det er blevet afsløret, at en unavngiven person i toppen af Radikale Venstre har krænket partiets folketingsmedlem Lotte Rod ved at befamle hende. Det skrev hun selv på Facebook midt i september.

Partiets formand, Morten Østergaard, nægter at sætte navn på krænkeren og vil ikke engang afvise, at det er ham selv, fordi han slet ikke vil svare be- eller afkræftende på nogen spørgsmål om, hvem der har gjort det.

Han vil blot oplyse, at pågældende har fået en påtale.

Radikal #MeToo-panik. Ordinært gruppemøde er med kort varsel flyttet til "hemmeligt sted" ude i byen. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) October 7, 2020

