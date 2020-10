Dansk politik undergår en forvandling som følge af den verserende og opflammede sexismedebat.

Det mener B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Det, der sker i dansk politik lige nu, er vildt, og det kan forandre mange ting. Pludselig er der sat helt nye spilleregler op for, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er,« siger han.

Mere end nogen anden har den nu tidligere partileder Morten Østergaard mærket på egen krop, hvordan fortiden kan indhente en.

Særligt hvis man har profileret sig på sagen.

»Det her siger alt om den kraft, som MeToo-bølgen ruller ind over dansk politik med.«

»For to dage siden lignede han en mand, der skulle snakke klima det næste år. Nu står han vanæret tilbage,« lyder vurderingen fra Henrik Qvortrup, efter at Morten Østergaard har erkendt, at tre andre kvinder foruden Lotte Rod har følt sig krænket.

»Vi ved nu alle sammen, at det var meget mere end en hånd på et lår,« siger Henrik Qvortrup.

Sofie Carsten Nielsen udtaler sig til pressen i Bibliotekshaven fredag den 9. oktober 2020. De Radikales Morten Østergaard har skrevet på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham. Foto: Philip Davali Vis mere Sofie Carsten Nielsen udtaler sig til pressen i Bibliotekshaven fredag den 9. oktober 2020. De Radikales Morten Østergaard har skrevet på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham. Foto: Philip Davali

Særligt Det Radikale Venstre har bragt sexismedebatten frem. Det kan dateres tilbage til et interview med B.T., da ligestillingsordfører Samira Nawa udtalte, at socialdemokraternes Jeppe Kofod aldrig burde være blevet udenrigsminister som følge af en sag fra 2008, hvor han som 34-årig havde sex med en 15-årig.

Det har vist sig som en boomerang for Morten Østergaard og De Radikale.

For snart begyndte Lotte Rod at fortælle om sin knap 10 år gamle sag, og det fik straks pilen til at pege tilbage på egne skeletter i skabet.

»Morten Østergaard troede, at hvis han bare fik håndteret den sag med hånden på låret, så ville det blive godt igen, og at han kunne fortsætte med at tale klimapolitik,« siger Henrik Qvortrup.

»Men Pandoras æske er blevet åbnet, og Morten Østergaard har fuldstændig undervurderet den kraft, som MeToo-bølgen har.«

»Det er bemærkelsesværdigt, at han ikke har set det komme.«

»De Radikale har slået sig op på sagen, og Morten Østergaard har lavet flammende indlæg om det, mens partiet har afholdt seminarer. Nu står vi så her. Det er sindsygt dramatisk,« siger Henrik Qvortrup.