Politisk er Venstre den helt store taber, efter regeringen med justitsminister Nick Hækkerup i spidsen her til aften landede en stor aftale om et nyt politiforlig.

Mens både De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er med i aftalen, blev Venstre kørt ud på et sidespor.

Sådan lyder analysen fra B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Venstre står tilbage med håret i postkassen. Det er altså en aftale, som tilfører politiet en masse nye betjente, og som De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kan se sig selv i,« siger Henrik Qvortrup.

Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche Vis mere Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche

»Nu skal Venstre ud og forklare, hvorfor de ikke vil være med til det. Det ser ikke kønt ud.«

Venstres retsordfører Inger Støjberg siger tirsdag aften til Ritzau, at finansieringen af politiaftalen er årsagen til, at Venstre ikke er med i aftalen.

»Regeringen hæver skatter og afgifter for at betale for flere betjente. Man burde have set på, om de penge kunne være taget fra arbejdsløse indvandrere eller SU til udlændinge,« siger Inger Støjberg.

Det er blandt flere fartbøder og højere bødetakster, der skal finansiere, at der de næste år skal uddannes ekstra 450 betjente op og oprettes 20 nærpolitistationer.

Her er hovedpunkterne i politiaftale Politiet styrkes med 450 ekstra betjente, og der oprettes 20 nærpolitistationer for at komme tæt på borgerne. Regeringen indgik tirsdag en aftale, der skal styrke politiet og anklagemyndigheden de kommende tre år. Det finansieres blandt andet med højere bødetakster, flere trafikbøder og højere gebyr på køreprøver. Ud over regeringen er Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige med i aftalen. Venstre valgte at stå uden for aftalen, da man var uenig i finansieringen. Her er hovedpunkterne i aftalen: * 20 nærpolitistationer: De skal samme med 110 ekstra lokalbetjente sikre, at politiet kommer tættere på borgerne og har bedre indblik i det lokale miljø. * 450 ekstra betjente: Fra næste år skal der uddannes 150 flere betjente om året igen med mål om, at politiet kommer tættere på borgerne. * Voldtægt og partnervold: Der oprettes politienheder til at håndtere sager om vold i nære relationer og voldtægt. * Kompleks kriminalitet: Indsatsen mod den komplekse kriminalitet styrkes med etablering af en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat. * Rejsehold: Som en del af den nye nationale efterforskningsenhed vil der blive etableret et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabsefterforskning. * Styrket indsats mod digital kriminalitet: Der etableres en ny "digital politipatrulje". Der indføres også nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet. * Højere bødetakster: Som del af finansieringen af aftalen skal bødeniveauet sættes op. Det skal give 100 millioner kroner til at betale for aftalens udgiftsposter. * Flere fartkontroller: Flere trafikbøder skal betale for flere betjente. Aftaleparterne er konkret enige om at 25 yderligere mobile ATK-enheder i løbet af aftaleperioden. De ventes at bidrage med 134 millioner kroner i 2023 til finansieringen af aftalen. * Dyrere teori- og køreprøver: Aftaleparterne er enige om, at den samlede betaling for teori- og køreprøve forhøjes fra 600 kroner til 1000 kroner. * Højere gebyrer: Prisen på at få et nyt pas, hvis det er blevet væk, bliver fordoblet. Og det bliver dyrere at få våbentilladelse. Det er en del af finansieringen i aftalen. * Samlet set øges politiets og anklagemyndighedens bevilling med omkring 650 millioner kroner i 2021 stigende til ca. én milliard kroner i 2023. Kilder: Justitsministeriet, aftalepartierne./ritzau/

Men Venstre kan ifølge B.T.’s oplysninger takke sig selv for, at de i dag står uden for politiforliget, og at finansieringen endte, som den gjorde.

I sidste uge afviste Venstre regeringens udkast til en finansiering, men det fik Nick Hækkerup til at vende tilbage til Venstre med et nyt finansieringsforslag, som Venstre kunne nikke ja til.

Men tidsmæssigt faldt det sammen med, at Venstre grillede justitsminister Nick Hækkerup i et samråd om minksagen.

Og Venstre ville ifølge B.T’s oplysninger ikke fjerne det kritiske fokus på Nick Hækkerup ved samme dag at indgå en aftale med regeringen om politiet. Den fjer i hatten skulle Nick Hækkerup ikke have.

Ved den ene hånd i @venstredk efterhånden, hvad den anden gør?

Forekommer temmelig risikabelt for et i forvejen kriseramt borgerligt parti at stå uden for en aftale, som skaffer mere politi til danskerne - og som både @KonservativeDK, @DanskDf1995 og @NyeBorgerlige er med i. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) December 15, 2020

Det fik imidlertid Nick Hækkerup til hen over weekenden at afsøge alternative muligheder for at finde et bredt flertal.

De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige var til at snakke med, og Nick Hækkerup fik dem endog til at spise den oprindelige finansiering.

Tilbage på perronen står Venstre nu uden for aftalen om dansk politi i de kommende tre år og med en finansiering, Venstre kunne have undgået, hvis partiet havde kendt sin besøgelsestid i sidste uge.

Det er skidt for det største parti i oppositionen, bemærker Henrik Qvortrup.

»Politisk er det her en begmand uden lige for Venstre. Det vækker mindelser om dengang i 1990erne, hvor De Konservative gik med i en finanslov og pressede Venstre og Uffe Ellemann-Jensen ud.«

»Denne gang er det så justitsminister Nick Hækkerup, der er den smarte og hurtige og får lukket nogle andre ind, da Venstre ikke var klar til at bide til bolle i sidste uge. Det er måske ikke lige det, et lidt kriseramt Venstre har brug for i øjeblikket.«

Politiforliget er faldet på plads, efter B.T. i mere end et år har sat fokus på konsekvenserne af de stærkt stigende sagsbehandlingstider hos politi, anklagemyndighed og domstole.