I et nyt interview lufter Margrethe Vestager drømmen om en tredje periode som kommissær i EU.

Men, det må blive ved drømmene, mener B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup.

Det blev ikke til en formandspost for Den Europæiske Investeringsbank til Margrethe Vestager. Og Lars Løkke Rasmussen har tidligere gjort det klart, at hun heller ikke fortsætter som kommissær i EU, når hendes mandat udløber.

Alligevel siger Margrethe Vestager nu, at hun godt kunne tænke sig en tredje periode som kommissær i EU i et interview med Altinget.

Ifølge B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup er den udmelding i bedste fald udtryk for en selvtillid, der ikke fejler noget.

»Vi tangerer det naivt selvovervurderende her,« siger Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup har svært ved at forstå, hvordan Margrethe Vestager selv ser en mulighed for en tredje periode.

B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

»Hun kan umuligt være så naiv, at hun tror, hun har en reel chance,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Det er rimelig klar tekst fra Lars Løkke Rasmussen, at der ikke bliver en tredje runde. At hun går ud og siger, som hun gør, er rimelig mærkværdigt.«

Og B.T.s politiske analytiker selv, ja han er ikke tvivl.

»Jeg vil sige til Vestager. Dream on, dream on,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer, at han, i tilfælde af, at Margrethe Vestager fortsætter som kommissær, vil æde sin ord.

I stedet mener Henrik Qvortrup, at regeringen og ikke mindst Mette Frederiksen vil indsætte »en af sine egne« som kommissær efter det kommende Europaparlamentsvalget.

Margrethe Vestager er netop vendt tilbage til sin post som EU-kommissær efter at have været på ulønnet orlov, fordi hun gik efter et job som formand for Den Europæiske Investeringsbank.