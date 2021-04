De seneste mange meningsmålinger har været trist læsning for Venstre - og den seneste er ingen undtagelse.

Ifølge en ny måling, som YouGov har foretaget for B.T., ville den gamle kæmpe i blå blok kun få 8,7 procent af stemmerne, hvilket er 14,7 procent færre end ved sidste valg.

»Det går fra skidt til værre for Venstre. Og det deprimerende er, at mareridtet næppe er slut endnu,« vurderer B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

For allerede nu er Venstre svækket, men bag dem står et andet parti, der kun har vokset sig større i meningsmålingerne siden sidste valg. Og det gør ondt, vurderer Qvortrup:

»Det er jo bare salt i såret, at Konservative nu er næsten dobblet så stor som Venstre, samtidige med at Ellemann er oppositionens leder.«

Målingen fra YouGov viser nemlig, at hvis der var valg i morgen, så ville Det Konservative Folkeparti få 15 procent af stemmerne og dermed blive blå bloks største parti.

Trods det, så vælger både Venstre og Konservative at opretholde illusionen om, at Venstre er den store kæmpe.

Jakob Ellemann-Jensen (V) efter møde i Folketingssalen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) efter møde i Folketingssalen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Ellemann holder fast i den illusion så godt han kan, det bliver han nødt til. Og Søren Pape, han er også med til at holde fast i illusionen.«

Og det er den en god grund til, ifølge Qvortrup.

»Hvis han indtager rollen som leder af oppositionen, så vil han få en masse røg og hug, som han ikke er interesseret i. Så han holder også fast i, at Ellemann er leder af blå blok.«

Under tirsdagens doorstep fejede Ellemann de dårlige meningsmålinger til side ved at sige, at meningsmålinger er meningsmålinger. At det er på valgdagen, det virkelig gælder.

Og det giver Qvortrup også Ellemann ret i. Men hvis vi leger en leg, og siger, at den nye meningsmåling holder, så vil det rykke markant rundt i blå blok.

Konservative ville blive det største parti efterfulgte af Ny Borgerlige, dernæst Venstre, Dansk Folkeparti og til sidst Liberal Alliance.

Trods det stadig blot er en leg og et tankeeksperiment, så betyder det alligevel meget for medlemmerne af Venstre.

For ifølge den nye måling ville Venstre miste 26 mandater i forhold til sidste valg.

»Over halvdelen af Venstre-folkene i Folketinget ville ryge ud. Hvad gør det ved moralen? Hvad gør det lige ved gejsten?« spørger Qvortrup og peger på et konkret eksempel på en politiker, der ville miste sin plads i folketingsstolen.

»Troels Lund Poulsen ville ryge. Han er vel at mærket en erfaren og dygtig politiker. Han er tidligere minister og Lars Løkkes højre hånd.«

Og selvfølgelig elefanten i rummet, der nok også vil fylde i de kommende meningsmålinger - Lars Løkke.

»Venstre har ikke ramt bunden endnu. En joker, der helt sikkert får betydning er Lars Løkkes kommende parti. Det bliver interessant at se, hvor mange Venstre-vælgere, der rykker med derover;« lyder det fra Qvortrup, som er sikker på, at nogen vil rykke med.

»Det her kommer til at bekræfte en gammel kending i politik. Succes er selvforstærkende, men det er nedtur også. Det er det, som Venstre og Ellemann oplever nu,« afslutter Henrik Qvortrup.