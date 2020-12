»Der er et klart pres på regeringen, og nu bliver hver en sten vendt i sagen. Det er ikke en god nyhed for Mette Frederiksen.«

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, efter et flertal i Folketinget torsdag har besluttet, at den såkaldte minkskandale skal undersøges til bunds.

Det skal ske i en såkaldt Granskningskommission, som er en ny type undersøgelse, der er mere vidtgående end eksempelvis en advokatundersøgelse.

Samtidig skal der ikke afrapporteres til justitsministeren, men derimod til Folketinget. For bordenden vil der sidde en dommer, som skal lede arbejdet, og vidner har pligt til at møde op og afgive forklaring.

»Så vil vi få belyst en del af de forhold, som vi er mange, der synes, vi savner svar på. Det er interessant i en sag, hvor man kan se, at der er sket noget mystisk, men ingen vil stå ved det,« siger Henrik Qvortrup.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på regeringens beslutning om at aflive 15-17 millioner mink af frygt for en muteret coronavirus, der kunne sprede sig til mennesker. Få dage efter beslutningen var taget, og aflivningerne var påbegyndt, kom det frem, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive de mange mink.

Sagen førte til, at fødevareminister Mogens Jensen (S) måtte gå af.

Siden har B.T. afsløret, at det var Mette Frederiksens højre hånd, stabschef Martin Justesen, der instruerede Mogens Jensen i, hvad han skulle sige til sit forsvar, selv om Mette Frederiksen gang på gang har placeret ansvaret for skandalen hos Mogens Jensen.

»Jeg ser det som et udtryk for, at det bliver betragtet som værende meget alvorligt. En ting er, at de blå partier stemmer for sådan en undersøgelse, men at Det Radikale Venstre også mener, at det skal undersøges, det siger noget om alvorsgraden,« fortsætter Henrik Qvortrup.

Og så er der befolkningen.

For arbejdet med at kulegrave minkskandalen skal være afsluttet inden for 12 måneder, og selv om det kan lyde af kort tid, så er der med andre ord også udsigt til, at danskerne det næste år skal mindes om, at regeringen har træffet en beslutning uden lovhjemmel.

»Danskerne bliver hele tiden mindet om, at der foregik noget, der tilsyneladende ikke skulle foregå,« fortsætter Henrik Qvortrup.