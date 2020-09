Når Kristian Thulesen Dahl pludselig beslutter sig for at afskaffe Dansk Folkepartis magtfulde koordinationsudvalg, sender det ét tydeligt signal.

»Ville det her være nødvendigt at gøre, hvis han var en stærk leder, hvis han hvilede i sig selv og sit eget lederskab? Nej, det ville det ikke være. Så det er vanskeligt ikke at se det i lyset af, at han er presset fra alle sider og så vælger at lukke sig om sig selv og sin egen svindende magt,« vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

Det var ellers Kristian Thulesen Dahl, der i 2012 selv etablerede det såkaldte koordinationsudvalg, der har styret den daglige politiske indsats i partiet lige siden. Indtil nu.

For i weekenden kom det frem, at udvalget nu er fortid. Det sker kort efter, at en bogen 'Kong Kristian – mennesket, magten og faldet' er kommet med afsløringer fra Dansk Folkepartis allerinderste. Partiformanden har dog over for TV 2 afvist, at afskaffelsen af koordinationsudvalget ikke er sket på den baggrund.

»Det her er justeringer, som vi har tænkt på i et stykke tid, og som så bare tilfældigt kommer til at falde sammen med, at der er kommet en bog. Det er ikke bogen, der har medført, at vi har lavet disse tiltag,« lød det fra Kristian Thulesen Dahl.

Det tror Henrik Qvortrup ikke på.

»Hvis man kan læse bare en lille smule mellem linjerne i den bog, der er udkommet, kan man jo se, at der er nogle af medlemmer af koordinationsudvalget, der ikke holder helt tæt. Det er selvfølgelig ildevarslende for en mand som Kristian Thulesen Dahl. Det kan man jo godt forstå,« siger Henrik Qvortrup:

»Så det er en vurdering af, at det, han troede var et sikkert rum, altså ikke er det. Det understreger jo også, de problemer Kristian Thulesen Dahl står med: Selv der, hvor han burde være allermest sikker, er han det ikke. Og det er han så blevet mindet om i løbet af de seneste uger. Men det er klart, at når han nu lukker koordinationsudvalget, er det også et svaghedstegn.«

Kristian Thulesen Dahl er under stort pres for tiden. Foto: Niels Christian Vilmann

Det magtfulde koordinationsudvalg i Dansk Folkeparti havde syv medlemmer:

Kristian Thulesen Dahl,

Morten Messerschmidt,

Pia Kjærsgaard,

Peter Skaarup,

Søren Espersen,

Peter Kofod,

Jesper Beinov (pressechef).

Nedlæggelsen af udvalget betyder, at tunge DF-navne som Pia Kjærsgaard, Søren Espersen og Peter Kofod ikke længere er en del af ledelsen i partiet, da de heller ikke er med i partiets hovedbestyrelse eller gruppebestyrelsen i Folketinget.

B.T.s politiske redaktør mener videre, at Kristian Thulesen Dahl ved at afskaffe det forum, som koordinationsudvalget repræsenterede, også har sagt farvel til en mulighed for at lytte til andre folk, der ville kunne give ham nogle bud på, hvordan det kriseramte parti skal udvikle sin politik i fremtiden.

»Spørgsmålet er, hvordan der så skal finde politikudvikling sted. Der er en gruppebestyrelse: Det er ikke rigtigt dér. Der er en hovedbestyrelse: Det er heller ikke rigtigt dér. I virkeligheden har han nu bragt sig i en situation, hvor der nu bliver mindre input fra dem, han i virkeligheden har kunnet trække på. Det ligner mere og mere end presset mand, der bevæger sig ud i et soloridt. Og der kan man spørge: Er det nu den rigtige vej? Og der er i hvert fald mange blandt hans kollegaer i DF som til mig siger, at det tror de ikke, er det er,« siger Henrik Qvortrup.

Der også bider mærke i, at Peter Kofod skubbes til side. Han skulle ifølge bogen 'Kong Kristian – mennesket, magten og faldet' være kørt i stilling som ny næstformand i Dansk Folkeparti i forbindelse med de kupplaner, som angiveligt skulle gøre den nuværende næstformand, Morten Messerschmidt, til ny formand.

»Jeg tror, at Kofod kunne godt være en af de personer, som Kristian Thulesen Dahl kunne have mistænkt for at tale med forfatterne til den her bog. Jeg siger ikke, at det er kilden til bogen, men jeg tror, at Kristian Thulesen Dahl godt kunne have den fornemmelse,« siger Henrik Qvortrup.