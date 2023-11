Det kan godt være, at Helle Thorning-Schmidt får medhold fra en overvægt af danskere i en ny meningsmåling.

Men medvind får hun ikke hos B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Han tror nemlig ikke, at det lykkes den tidligere statsminister at få vicestatsminister Troels Lund Poulsen (V) til at give hende en undskyldning.

»Hun får ikke den undskyldning. Han har vurderet, at hvis han giver hende en undskyldning, så er han med til at åbne en Pandoras æske i forhold til den sag, hvor han allerede har bedyret, at han ikke kendte til noget,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror, at han har tænkt sig at bide tænderne sammen og lade denne snak passere. For den kommer til at passere. Der sker ikke mere. Man kan ikke rigtig komme videre med den«, siger han og tilføjer, at han ikke mener, at meningsmålingen vil ændre på det.

Henrik Qvortrup er ikke i tvivl. Helle Thorning får ikke den undskyldning. Foto: Jon Wiche

Det var onsdag, at B.T. bragte en ny meningsmåling lavet af YouGov for B.T, hvor en overvægt af danskerne gav udtryk for, at den tidligere statsminister burde få en undskyldning af Troels Lund Poulsen.

Hele 43 procent svarer 'enig' eller 'delvist enig' til spørgsmålet, om Troels Lund Poulsen burde give Helle Thorning Schmidt en undskyldning. Modsat svarer blot 25 procent, at de er 'helt uenige' eller 'delvist uenige' i, at hun burde give en undskyldning. 15 procent svarer 'ved ikke', mens 19 procent svarer 'hverken enig eller uenig'.

Det var i slutningen af oktober, kort efter Jakob Ellemann-Jensens exit som Ventre-formand, at Thorning benyttede lejligheden til at genopfriske balladen om sin skattesag fra 2011, herunder om hvem der dengang havde lækket hendes fortrolige skattepapirer til B.T., og hvilken rolle Lund Poulsen som daværende skatteminister havde i sagen.

Det fik hende blandt andet til at kalde den nye vicestatsminister for en uhæderlig person samt udtale, at han skyldte hende en undskyldning.

Den har Troels Lund Poulsen ikke givet hende.

Henrik Qvortrup er ikke overrasket over, at Helle Thorning-Schmidt har opbakning blandt danskerne.

»Det er ikke overraskende, at Thorning har folket og især kvinderne med sig. Der er jo sket det med Helle Thorning, at hun på mange måder er blevet mere populær, end da hun var statsminister. Hun er blevet et mediefænomen og har en kæmpe, kæmpe backinggruppe derude, som jeg mener, at man ser afspejlet her,« siger han og tilføjer:

»Og så er der selvfølgelig også den sag, at hun vil have en undskyldning. Jeg tror, der er mange, der har en fornemmelse af, at der var noget 'fishy' med den sag og Troels Lunds indblanden i den,« siger han.

Men alligevel tror han altså, at Helle Thorning-Schmidt må skyde en hvid pil efter den undskyldning, hun efterspørger.

»Jeg tror ikke, der kommer til at ske mere i den sag,« siger han.

Troels Lund. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Så du tror ikke, at det kommer til påvirke Troels Lund Poulsen muligheder for at blive formand ved det kommende landsmøde i Venstre?

»Det var da en ridse i lakken. Det var det allerede, da sagen var der, og han ville da gerne have været den omtale foruden her op til, at han skal være Venstres formand. Men han har langt større problemer end det her. Den sag dør ud. Det tør jeg godt love.«

Men kan Venstres formentlig kommende formand godt holde til, at han er blevet kaldt uhæderlig af en tidligere statsminister?

»Ja, det kan han sagtens. Man kan have alle mulige holdninger til, hvad der skete dengang, og jeg er egentlig også på det hold, der mener, at der skete noget, der ikke var så kønt. Og det har på mange måder også formodningen med sig, at det skete i kredsen omkring Troels Lund Poulsen, men det er ikke rigtig en sag, der fylder mere. «

Så du vil sætte dine penge på, at Venstres formand hedder Troels Lund Poulsen om få uger?

»Ja, hvis jeg i øvrigt måtte spille på den slags, og odds’ene i øvrigt var gode, så ville jeg klart sætte mine penge på det. Det er der ingen tvivl om, at han bliver.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt til meningsmålingen.

Troels Lund Poulsen har heller ikke haft lyst til at tilføje mere til sagen, end han allerede har sagt.

Onsdag sendte Venstres pressetjeneste følgende svar til B.T.

'Det er en over ti år gammel sag, som har været undersøgt grundigt i en undersøgelseskommission, og jeg blev frikendt. Sagen er afsluttet for mit vedkommende, « siger Troels Lund Poulsen.