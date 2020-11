Det var af to grunde en usædvanlig situation, da statsminister Mette Frederiksen torsdag svarede på pressens spørgsmål efter, at hun havde besøgt en af de minkavlere, hvis erhverv nu er lagt i ruiner.

Dels sagde statsministeren ‘undskyld,’ og dels måtte hun fælde en tåre, da hun skulle fordøje den situation, minkavlerne akut er blevet bragt i.

Ifølge B.T.’s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, slap Mette Frederiksen overordnet set godt fra besøget, der af kritikere kunne anses for at være en charmeoffensiv.

»Hun vil vise, at hun ikke er en kold skid, der ikke har forstået minkavlerne. Og det lykkes hun med,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Det styrker hendes troværdighed, at det ikke var en opstillet situation med en venligsindet minkavler - så tyk var den ikke, og det taler til hendes ære,« fortsætter han.

Dog er det ikke alle, der vil være modtagelige for statsministerens patos, vurderer Henrik Qvortrup.

Slet ikke når undskyldningen fra Mette Frederiksen fortsat er forbeholden.

»Hun er stadig på den linje, der hedder, at det er upassende at tale om lovbrud.«

»At hun sagde undskyld viser, at hun har taget et skridt videre. Hun er dog meget opmærksom på at sondre mellem at sige undskyld til dem, der er blevet berørt (af beslutningen om at aflive alle mink) og ikke for de juridiske problemer,« siger Henrik Qvortrup.

Han fortsætter:

»I dag havde hun behov for at vise, at hun ikke er gjort af sten.«

»Det var ikke krokodilletårer. Jeg kunne se, at hun var berørt. Men der skal nok være nogle, der tænker: ‘Ja, det er meget godt, at du står og græder. Men det var dig der traf beslutningen og valgte at se bort fra andre råd, der kunne have ført til en anden konklusion. Hun kunne have ventet nogle dage og fået en second opinion.’«

Ifølge Henrik Qvortrup viser statsministerens optræden, at Mette Frederiksen har tangenter at spille på, som eksempelvis hendes forgænger, Lars Løkke Rasmussen, ikke kunne tage i brug.

»Man kan overveje, om en mandlig statsminister kunne have sluppet afsted med at stå og græde efter at have besøgt nogle mennesker, der var blevet berørt af de beslutninger, der er blevet truffet. Mit bud er, at det kunne han ikke. Der må man bare sige, at der har en kvindelig statsminister et klaviatur, som en mandlig pendant ikke har,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Jeg siger ikke, at hun spiller på det, men her har hun i hvert fald en fordel som kvinde. Hvis en mand havde gjort det samme, føler jeg mig overbevist om, at det var blevet udlagt som en svaghed.«

Mette Frederiksen måtte flere gange tørre tårer væk fra øjnene, da hun skulle sætte ord på det, hun havde set under sit besøg på minkfarmen i Jordrup ved Kolding.

Statsminister Mette Frederiksen med tårer i øjnene under et besøg hos en minkavler torsdag. Foto: Mads Nissen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen med tårer i øjnene under et besøg hos en minkavler torsdag. Foto: Mads Nissen

»Vi har to generationer af rigtig dygtige minkavlere, far og søn, som på meget kort tid har fået ødelagt deres livsværk. Det er ikke på grund af dem. Det er ikke på grund af, at de har været dårlige minkavlere. Det er på grund af coronaen,« sagde hun.

Ifølge Henrik Qvortrup vil mange danskere antageligt acceptere fortællingen om, at det er corona-pandemien, der har forårsaget mink-branchens endeligt i Danmark.

Men han minder om, at situationen kunne have været anderledes.

»Formelt set er det rigtigt, at det er corona-epidemien, der har ført til en situation, hvor alle mink i Danmark skal aflives. Men en statsminister kan gøre forskellige ting, og at hun handler, som hun gør, er hendes beslutning.«

»Hvis man tror, at hun er et viljeløs offer for corona, der har tvunget hende til at handle på en bestemt måde, så har man en tilbagelænet omgang med sandheden.«