At Inger Støjberg i fremtiden ikke bare kommer til at dele gang med Dansk Folkeparti, men også sekretær, sender et meget klart signal. Det mener B.T.s politiske redaktør.

»Jeg synes, at vi nu nærmer os noget, der kunne ligne en afklaring på, hvad hun har tænkt sig at gøre,« vurderer Henrik Qvortrup.

Sådan siger han, efter at det fredag er blevet bekræftet, at Inger Støjberg nu har fundet sit nye kontor på Christiansborg. Og det bliver altså særdeles tæt på ét af de to partier, der længe har bejlet til det frafaldne Venstre-medlem.

»Man skal aldrig sige aldrig, men det er en meget, meget klar indikation af at hun i øjeblikket hælder til at melde sig ind i Dansk Folkeparti, og at Nye Borgerlige er ude af hendes ligning,« siger Henrik Qvortrup:

Henrik Qvortrup er B.T.s politiske redaktør. Foto: Jon Wiche

»Jeg har ærligt talt svært ved at se hende først dele sekretær – og dermed i virkeligheden hemmeligheder og alt muligt – med Dansk Folkeparti for nogle måneder senere at sige: 'Jeg skal i øvrigt være en del af Nye Borgerlige'.«

B.T.s politiske redaktør hæfter sig også ved, at Inger Støjberg helt lavpraktisk vil dele sekretær med Kristian Thulesen Dahls nærmeste rådgiver, Jesper Beinov – der i øvrigt tidligere har været gift med netop Inger Støjberg. Og at sekretæren sandsynligvis sandsynligvis samtidig også vil skulle stå for at koordinere praktik omkring de livvagter, der konstant følger Venstres tidligere næstformand.

Så det er i virkeligheden bare et spørgsmål om tid, inden beskeden om et medlemskab af DF kommer?

»Ja, hvis hun virkelig ender med at blive medlem af et andet parti. Jeg vil reservere muligheden for, at hun stadig i fremtiden vil stille op som løsgænger. Men jeg er 99 procent sikker på, at i hvert fald Nye Borgerlige er ude efter det her træk,« siger Henrik Qvortrup.

Inger Støjberg forlod Venstre i kølvandet på, at der blev rejst en rigsretssag mod hende. Foto: Mads Claus Rasmussen

Også DF-formand Kristian Thulesen Dahl har fredag på Twitter markeret den nye aftale med den nyslåede løsgænger med en storsmilende smiley:

»For mig er det afgørende, at Inger kan fortsætte sit vigtige arbejde. Vi i DF hjælper, hvor vi kan, til at sikre dette. Vi har altid været glade for samarbejdet med Inger – og ser frem til at forstærke det i fremtiden,« skriver han.

Og ifølge Henrik Qvortrup vil det være en tiltrængt 'sejr' for den trængte partiformand, hvis det ender med, at Inger Støjberg melder sig ind i.

»Det vil jo være Kristian Thulesens Dahls første sejr i månedsvis. Det vil være en fjer i hatten for ham, og de er i hvert fald kommet et langt stykke nærmere med den her aftale. Det er andet og mere end en praktisk foranstaltning,« siger B.T.s politiske redaktør.