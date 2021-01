Inger Støjbergs tale på Venstres ekstraordinære landsmøde søndag formiddag, hvor Stephanie Lose vælges som ny næstformand efter Støjbergs afsked, efterlod Venstre-vælgerne og alle andre uden svar på det helt afgørende spørgsmål:

Bliver Støjberg i Venstre, eller går hun?

»Hun sluttede jo talen med en cliffhanger: Uanset hvor jeg er, og hvad der sker, bærer hun det sande Venstre i sig. Det var hendes klare budskab. Og dermed holder hun jo døren åben for både at smutte ud af døren og blive bag den,« siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Der var en underliggende tone i hele hendes tale om, at det er hende, der repræsenterer det ægte Venstre i modsætning til Ellemann.«

“Jeg vil altid kæmpe for Venstres værdier. Uanset hvor jeg er. Og uanset hvad der sker.”

Noget af en cliffhanger. Men også den værst tænkelige udgang på talen for Ellemann: Ingen afklaring; han måtte i stedet sidde og se passivt til, mens Støjberg patenterede det “ægte Venstre”. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) January 24, 2021

Støjberg forsøgte ifølge Henrik Qvortrup med sin tale om blandt andet sin hengivenhed for baglandet at kapre partiets ånd og sjæl.

I et citat fra talen sagde Inger Støjberg: “Jeg har hørt til i Venstre«

Men brugen af den grammatiske form førnutid betyder ikke nødvendigvis, at hun er fortid i Venstre, bemærker Henrik Qvortrup.

»Det betyder måske snarere, at hun forbinder sig selv med det Venstre, der var engang, og at det Venstre stadig eksisterer i hendes hjerte. Så hun reserverede samtidig muligheden for at genoplive det Venstre, når en Jakob Ellemann ikke måtte være der længere. Det Venstre, som hun mener, Jakob Ellemann har forladt og forrådt. Hun holder sig varm.«

Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup . Foto: Jon Wiche

Men hvor meget klogere blev vi på, om hun bliver i Venstre eller ej?

»Hun er en spændingens mester. Og jeg tør ikke sige, om hun bliver eller ej. Det kan være hun bliver i Venstre, hun kan gå til et andet parti eller blive løsgænger.«