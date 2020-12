»Der begynder at være borgerkrigslignende tilstande i Venstre.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, på baggrund af et Facebook-opslag, hvori Venstres næstformand, Inger Støjberg, går til modangreb på partiformand Jakob Ellemann-Jensen.

Søndag udtalte Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten, at han 'ultimativt' støtter op en rigsretssag mod hende, hvis der er et juridisk grundlag for det i den såkaldte instrukssag, og til det skriver Inger Støjberg:

'Jeg er meget overrasket. Jeg vidste ikke, han havde lavet interviewet, og jeg er helt uenig.'

Til den udvikling siger Henrik Qvortrup:

»Nu er opgøret en realitet. Støjberg kunne have sagt, at det er fint, det Ellemann-Jensen udtalte, og at hun er med på, at de afventer advokaternes vurdering. Her vælger hun en tilgang til interviewet, hvor hun dybest set går op imod sin formand.«

»Det bliver ganske spændende at se, hvad der sker. Jeg kan så vidt godt forstå, at Ellemann-Jensen siger det her, da der er blevet sået tvivl, om Venstre nu er det 'lov og orden'-parti, de siger, at de er, men det her er også en krigserklæring mod Støjberg,« tilføjer Qvortrup.

Ifølge Henrik Qvortrup har Inger Støjberg taget kampen op, og man kan forvente nogle ganske dramatiske kommende uger i Venstre-toppen, der i sidste ende kan gå hen og slanke partiet:

»Selv hvis der ikke kommer en rigsretssag ud af denne sag, så vil 'ånden stadig være ude af flasken', og så har han udfordret den stærke næstformand, der trækker rigtig mange stemmer rundt om i Danmark.«

»Partiet ligner efterhånden et parti, der ikke kan rumme begge parter. Støjberg kunne godt finde på at vende sig om efter andre partier, hvor Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige står med åbne arme. Det vil koste på mandaterne i Venstre,« siger han.

(ARKIV) Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.Kommission indleder undersøgelser af Inger Støjbergs ulovlige instruks om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig. Den får halvandet år til arbejdet. Det skriver Ritzau, tirsdag den 12. maj 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.Kommission indleder undersøgelser af Inger Støjbergs ulovlige instruks om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig. Den får halvandet år til arbejdet. Det skriver Ritzau, tirsdag den 12. maj 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Flere DF-politikere, herunder Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup, har været ude og rette skarp kritik af Jakob Ellemann-Jensens interview med Jyllands-Posten og sige, at de har Støjbergs ryg.