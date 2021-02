»Det er en afskedsalut, der vil noget.«

Sådan siger B.T.'s politiske redaktør om Inger Støjbergs exit fra det parti, som hun har ført politik for i mere end 25 år.

Kort før klokken 11 kunne Skive Folkblad afsløre, at hun forlader Venstre.

I samme omgang fortæller Inger Støjberg, at hun ikke mener, Jakob Ellemann–Jensen kan blive statsminister, og at hun mener, partiets udlændingepolitik er for slap.

»Dermed sætter hun fingeren på det, der gør allermest ondt,« siger Henrik Qvortrup.

For lige så meget som udlændingeområdet har været Inger Støjbergs store slagmark, ligeså lidt har det været Jakob Ellemann–Jensens.

»Han er jo under evig mistanke for, at han i virkeligheden bare er skabssradikal, og han bliver altid mødt mistroisk med, om han nu også mener det med udlændingepolitikken. Derudover skal man lægge, at Socialdemokratiet virkelig har strammet på området, siger Henrik Qvortrup.

Samtidig har udlændinge– og integrationsminister Mathias Tesfaey (S) ansat Jakob Ellemanns tidligere rådgiver.

»Alt det får hun pirket, ved at sige, at han ikke kan blive statsminister,« siger Henrik Qvortrup.

Der er heller ingen tvivl om, at det ikke blot er en hvilken som helst politiker, som Venstre mister.

»De mister en meget, meget stor spiller. Hun er en kæmpe vælgermagnet – ikke mindst i det jyske. Og indtil nu har hun været garant for, at venstre var stramme på udlændigeområdet, men nu er der konkurrence,« lyder det fra Qvortrup.

Selvom Inger Støjberg fortæller, at hun vil fortsætte som løsgænger i folketinget, så er det ikke en langvarig løsning, mener han.

»Der er ingen tvivl om, at det bare bliver en mellemstation. Jeg er ret sikker på, der allerede foregår kontakter om at få hende ind i Nye Borgerlige elller Dansk Folkeparti, men hvem hun ender hos, det er ikke til at sige. Det kan blive en dreng eller en pige«