Fordi Henrik Sass Larsen er tæt med Mette Frederiksen og er en af hovedarkitekterne bag det nuværende Socialdemokrati, gør hans ytringer ekstra ondt.

Det mener B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

Sass’ ytringer – som kom til udtryk i en kommentar på Altinget.dk – handler om regeringens udspil om retten til tidlig pension, som statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede i sidste uge.

I kommentaren falder den tidligere S-profil sin ven og forhenværende partiformand i ryggen og argumenterer for, at Mette Frederiksens idé - med at lade bankerne betale gildet - er en dårlig idé.

Som Sass ser det, bør det ikke kun være finanssektoren, der holder for. Og slet ikke ikke i disse coronatider.

Det mest fair, mener Sass, vil være at hente en del af pengene via indkomstskatten:

»Da man må forudse, at efterlønnen - og dermed også kontingentet på 500 kroner - bliver erstattet af den nye 'Arne-ordning', var det måske mere rimeligt, om man så i retning af indkomstskatten, når finansiering endelig skal tilrettelægges.«

Mettes fortrolige

Det er mindre end et år siden, at Henrik Sass Larsen stoppede i politik efter næsten 20 år som socialdemokratisk folketingsmedlem.

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen sammen med Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen - under Folketingets åbning, tirsdag den 3. oktober 2017. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen sammen med Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen - under Folketingets åbning, tirsdag den 3. oktober 2017. Foto: Søren Bidstrup

Da han stoppede, var han en af hovedarkitekterne bag Socialdemokratiets nuværende politiske linje. Han var Mette Frederiksens fortrolige og udset til en indflydelsesrig ministerpost i den nytiltrådte regering.

Men Sass fik aldrig en ministerpost. I stedet trak han sig og takkede ja til jobbet som administrerende direktør for brancheforeningen for kapitalfonde i Danmark, DVCA.

Og det er netop det paradoksale i, at Henrik Sass Larsen var Socialdemokrat med stort S, og nu – qua sit nuværende job – taler for at ‘skåne’ finanssektoren.

»Sass er manden, der – i hvert fald før han fik nyt job – havde en god fornemmelse for, hvad der rører sig hos den socialdemokratiske arketypiske vælger. Og her var idéen om at lade bankerne finansiere det hele, ret så populær,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Så det er en streg i regningen til Mette Frederiksen. Fordi Sass er ikke en Hr.-hvem-som-helst. Han er stadig tæt på Mette, og han er stadig tæt på Martin Rossen. Og Mette, Sass og Rossen var om nogle af arkitekterne bag Socialdemokratiets transformation til at gå tilbage til rødderne. Og det er bare irriterende, at han skal sige det her med bankerne. Det gør ondt på Mette,« lyder det fra Qvortrup.

B.T.s politiske redaktør understreger dog, at Mette Frederiksen og co. godt er klar over, hvad der foregår, når Sass skriver, som han gør:

»De ved godt, at det er kapitalfonds-Sass, der siger det her. Men den forklaringsnøgle er det ikke sikkert, at alle socialdemokrater ude omkring i landet har. Og der sidder sikkert mange socialdemokrater, som betragter Sass som eksponent for, hvad der er ægte socialdemokratisk. Og derfor gør det lidt nas, når han kommer med sådan noget her.«