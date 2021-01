Klokken 18.00 fredag aften starter statsminister Mette Frederiksen (S) sin nytårstale.

En tale hvor hun skal vise, at hun har andet på dagsordenen end corona.

Det mener B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Personligt er jeg spændt på vægtningen af corona og alt andet. Jeg tror, at den store øvelse for Mette Frederiksen i 2021 bliver at vise, at hun har andet på paletten end at være den, der passer på os alle i en global pandemi. På et tidspunkt kommer der et punkt, hvor hun skal vise, at hun har andet at byde på,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Så det er altså først og fremmest, hvad hun har på spil. Vi har hørt hende tale om corona i hele 2020. Hun skal markere en vej hen mod det punkt, hvor hun ikke alene skal basere sin popularitet på, at hun ifølge mange har været god til at håndtere corona. Der er andet i livet end corona.«

Henrik Qvortrup slår dog fast, at talen selvfølgelig også skal komme ind på corona, da det jo har været det, der har fyldt mest i det forgangne år, og stadig er det.

Han mener også, at talen i år er knap så central som andre år, da Mette Frederiksen har talt til nationen løbende i hele 2020, og danskerne har hørt hende adskillige gange.

Torsdag aften holdt Dronningen sin årlige nytårstale, og her var der ingen opsang til danskerne angående corona. Men kommer der så en opsang fra Mette Frederiksen fredag aften?

Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche Vis mere Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche

»Det kan sagtens være. Medmindre hun har vurderet, at danskerne ikke gider flere løftede pegefingre,« siger Henrik Qvortrup.

