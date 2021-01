»Den fik jo på alle tangenter, må man sige.«

Sådan lyder reaktionen fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, oven på statsministerens årlige nytårstale, som Mette Frederiksen fredag aften holdt fra sin embedsbolig i Marienborg.

Et af de helt store omdrejningspunkter i talen var – naturligvis – coronapandemien, og her trak statsministeren blandt andet paralleller til tidligere kriser, som Danmark har været i.

»Det er jo en temperamentssag, men vi er ude og ramme det svulstige – meget svulstige – når man sammenligner coronakrisen med den spanske syge og Anden Verdenskrig,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup mener, at Mette Frederiksens nytårstale var svulstig og patosfyldt.

»Den skal nok have sit publikum, men jeg synes, vi er ude i et svulstighedsleje, der er noget over, hvad vi har set fra nogen som helst anden statsminister.«

Henrik Qvortrup mener, at Mette Frederiksens coronadominerede tale er et udtryk for, at hun bruger sin 'coronasucces' til at bringe sig videre i sit politiske virke.

At statsministeren med sin tale forsøger at henlede seernes tanker på, at hvis vi 'kan med coronakrisen, så kan vi også med alt andet'.

»Jeg tror, det er et forsøg på at solidarisere sig med borgerne – 'min coronasucess er også jeres, så bliv hængende her hos mig'.«

Sådan får man - retorisk - en hel nation til at føle sig som en del af projektet. pic.twitter.com/8xvyxISz9R — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) January 1, 2021

Det indtryk, Henrik Qvortrup sidder tilbage med efter statsministerens nytårstale fredag aften, er, at den var særdeles svulstig og patosfyldt.



»Bliver det for meget? Det er jo en smagssag, men jeg konstaterer nøgternt, at jeg ikke mindes at have set en statsministertale, som spillede så meget på alle tangenter, som den vi fik serveret fra Mette Frederiksen her til aften.«