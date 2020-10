Det var en meget berørt Sofie Carsten Nielsen, som fredag eftermiddag holdt et pressemøde om sexisme i Radiale Venstre. Her kommenterede hun, at yderligere tre kvinder har følt sig krænket af Morten Østergaard.

Sofie Carsten Nielsen, der er den nye formand for Radikale, fortalte, at hun også først lige havde hørt om de nye krænkelser og at hun var meget skuffet.

Men selvom Henrik Qvortrup, politisk redaktør ved B.T., mener, at Sofie Carsten Nielsen virkede oprigtig, og at meldingen kom lige fra hjertet, så står hun i en vanskelige situation som ny formand for Radikale Venstre:

»Hun virkede oprigtigt overrasket, og jeg har heller ikke grund til at tro andet. Men det er en møgsituation for Radikale.«

Sofie Carsten Nielsen udtaler sig til pressen i Bibliotekshaven i København fredag den 9. oktober 2020.De Radikales Morten Østergaard har skrevet på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham. Foto: Philip Davali Vis mere Sofie Carsten Nielsen udtaler sig til pressen i Bibliotekshaven i København fredag den 9. oktober 2020.De Radikales Morten Østergaard har skrevet på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham. Foto: Philip Davali

Det er ikke kun de fire sexismesager i Radikale, det gør situationen svær for Sofie Carsten Nielsen. Det handler også om, Radikale gik forrest ind i sexismedebatten i dansk politik og på ny satte søgelys på Jeppe Kofod, der i 2008 havde sex med en kun 15-årig pige.

Men det klinger lidt hult at pege fingre af andre, når man selv har skeletter i skabet.

»Radikale troede, de skulle være bannerførere mod sexisme, og så står de som det første parti, der virkelig er blevet taget med bukserne nede, og det er ikke kønt, og hele det her forløb har været grimt,« siger Henrik Qvortrup.

For selvom Sofie Carsten Nielsen er en erfaren og dygtig politiker, mener Henrik Qvortrup, at hun har fået den værst tænkelige start som ny formand.

Personligt er det - ifølge Henrik Qvortrup - også en svær sag for Sofie Carsten Nielsen. Hende og Morten Østergaard har nemlig været hinandens tro følgesvende i dansk politik.

Derfor har det været svært for Sofie Carsten Nielsen at se, hvordan Morten Østergaard har forsøgt at afværge situationen og sagt, at det ikke var ham, der var krænkeren.

Hun har nemlig erkendt, at hun kendte til den første krænkelses-sag med partikollegaen Lotte Rod, men at yderligere tre krænkelsessager gemte sig i Morten Østergaards skygge, kom dog som et chok for Sofie Carsten Nielsen, som hun selv beskrev det under pressemødet.

Skulle det dog vise sig, at Sofie Carsten Nielsen faktisk har kendt til de tre andre krænkelser tidligere, så har hun ifølge Henrik Qvortrup spillet sig selv ud.

»Jeg må så også sige, hvis det viser sig, at hun har kendt til de her sager, så har hun jo verdens største problem. Så har hun løjet - ikke bare ti journalister op i ansigtet, men hele den danske befolkning. Nu forestår der også et arbejde for os journalister: Hvem vidste hvad hvornår?,« opfordrer Henrik Qvortrup.