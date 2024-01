Efter 100 års tradition for at takke nej til kongelige ordener, fik den socialdemokratiske folketingsgruppe tirsdag talt sig frem til, at det er på tide at bryde med traditionerne.

Bruddet er ingen overraskelse. I hvert fald ikke for B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

»Det kommer ikke bag på mig. Under Mette Frederiksen har Socialdemokratiet jo bevidst lagt sig der, hvor danskerne befinder sig,« siger Henrik Qvortrup.

For Henrik Qvortrup er der ingen tvivl om, at Mette Frederiksen i disse dage nyder at sole sig i dronning Margrethes og ikke mindst Kongehusets popularitet.

»Alt hvad der flugter med den der på mange måder voldsomme kongebølge, der vælter frem for øjeblikket, hopper socialdemokraterne på.«

Når Mette Frederiksen søndag skal udråbe kronprins Frederik til konge, skriver hun sig direkte ind i historiebøgerne, og der er ifølge Henrik Qvortrup ikke et bedre tidspunkt at »erklære sig fuldblodsmonarkist«.

»Det er nu, der er en åbning, og socialdemokraterne går all in, fordi de er rimelig sikre på, at de har deres vælgere med sig,« siger Henrik Qvortrup.

Spørgsmålet om modtagelse af ordener blev drøftet på et gruppemøde tirsdag.

Det skete, efter både tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og næstformand i Socialdemokratiet Marie Stærke offentligt havde udtalt, at de mener, man bør kunne modtage en orden som socialdemokrat efter 100 års tradition for det modsatte.

Modstanden mod ordener stammer oprindeligt fra Påskekrisen i 1920, hvor kong Christian 10. forsøgte at afsætte den daværende regering.

Siden har Socialdemokratiet haft et anstrengt forhold til kongelige ordener.

Daværende formand for Socialdemokratiet og statsminister Thorvald Stauning kaldte det overfor Politiken i 1930 for »en ejendommelig levning fra fortiden«, der »har et komisk skær over sig«, skriver Ritzau.

