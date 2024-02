Særligt ét parti har noget på spil, når der i dag bliver præsenteret forslag til CO2-afgifter for landbruget.

Men flere ting kan gøre det til en meget ubehagelig situation for flere af regeringspartierne, hvis de ikke passer på, i samtalen om afgifterne. Det siger Henrik Qvortrup, der er B.T.s politiske analytiker.

Onsdag bliver der præsenteret en rapport, der kommer med anbefalinger til CO2-afgifter på landbruget. Ifølge B.T.s oplysninger indeholder den tre konkrete modeller for, hvordan man kan skrue CO2-afgiften på landbruget sammen.

For Troels Lund Poulsen og Venstre er der tale om et reelt svendestykke, fortæller Henrik Qvortrup.

»Når det ender med en aftale skal han på den ene side ud og sælge til landmændene, at han har gjort hvad han kunne, og de kun skal betale det nødvendige,« siger han. Men det er mindst lige så vigtigt at forklare de Venstrevælgere, der ikke er landmænd, at der er tale om en god aftale, hvor landbruget ikke får i pose og sæk, lyder det fra Qvortrup.

»De fleste mener, at landbruget i forvejen bliver tilgodeset. Det gælder også de fleste af Venstres vælgere. Landbruget er ikke nogen, der talmæssigt fylder så meget. Men den logik gælder ikke helt i venstre. Landbrugets indflydelse på venstretoppen skal man aldrig glemme. Den er meget stor,« siger han.

Hvis forløbet ender med et rasende landbrug i store protester, er det der, det bliver en sand test for Troels Lund Poulsen, forklarer den politiske kommentator.

»Det er et kæmpe problem hvis det sker – men det er også der, han skal vise, at han kan være venstreformand for andre og flere end dem med traktor. Venstre ligger en smule i vandskorpen i målingerne. De bliver nødt til at vise, at de er Danmarks liberale parti. Ikke kun landmændenes parti,« siger han.

Selvom afgifterne på landbruget er mest sprængfarlige for Venstre, er det også en test for Socialdemokratiet, siger Henrik Qvortrup. I valgkampen var Mette Frederiksen ude og sige, at hun ikke mente, at det skulle være dyrere for en enlig mor at lave kødsovs til sine børn. Og det kan potentielt blive et problem nu, siger Qvortrup.

»Det lyder så fint at sige, at Danmark er et foregangsland. Men hvis Danmark er et foregangsland, fordi oksekød er virkelig dyrt. Så vil de svage i samfundet spørge 'Hvorfor er Danmark et foregangsland, når de sviner i Polen, og hvis vi ikke har råd til mad?' Den samtale kan godt komme, og så er der mere end et parti, der vil stå klar som grippe rundt om Socialdemokratiet,« siger den politiske analytiker.

