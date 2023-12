Det er en lettet Mette Frederiksen, der torsdag morgen er vågnet til en ellers stor dag i dansk politik.

Onsdag aften kunne regeringen nemlig lande en aftale med SF om undersøgelsen af den såkaldte FE-sag. Og for statsministeren er aftalen intet mindre end en kæmpe sejr, vurderer B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

Aftalen betyder, at SF har sikret Mette Frederiksen mod en granskningskommission af FE-sagen forankret i Folketinget.

»Det er i den grad en fjer i hatten for regeringen, at de får den her aftale på plads,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Det er en kæmpe sejr og lettelse for Mette Frederiksen, at den her FE-sag nu aldrig bliver undersøgt til bunds.«

Med SF ombord er det nemlig usandsynligt, at Folketingets øvrige partier efter et folketingsvalg ville kunne mønstre et flertal mod de nuværende tre regeringspartier, -Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne - og SF.

Ifølge Henrik Qvortrup er SF faldet tilbage til deres gamle rolle.

»Deres tid som krigerisk opposition er slut. Nu er de faldet til patten hos regeringen igen,« siger Henrik Qvortrup.

Samtidig vidner SFs kovending om, at partiet ønsker en fremtid tættere på magtens tinder.

»De gør sig selv regeringsduelige. Man tænker i partiet, at hvis vi er med her, så kan vi måske komme med i regering på et tidspunkt,« siger Henrik Qvortrup.

At SF nu går sammen med regeringen på spørgsmålet om undersøgelsen af FE-sagen kommer ikke til at gøre partiets vælgere sure, mener Henrik Qvortrup.

»Man må også bare sige, at SFs vælgere ikke er interesseret i den her slags. De er optaget af normeringer i børnehaver og den slags.«

