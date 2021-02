Alle børn skal tilbage i skole, og de mindre butikker skal have lov til at åbne igen.

Sådan lyder en mildest talt overraskende udmelding fra SFs formand, Pia Olsen Dyhr, i et interview med DR onsdag morgen.

Overraskende, fordi det ifølge B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, er første gang, at SF går imod regeringen i den aktuelle coronakrise.

»Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg læste det,« indleder Henrik Qvortrup, inden han fortsætter:

»Helt banalt betyder det jo, at der er et flertal uden om regeringen, og det er flertallet, der bestemmer. Hvis ikke Pia Olsen Dyhr bliver sat på plads af Mette Frederiksen, som jeg ikke tror, hun vil blive, så må det vel betyde, at Mette Frederiksen må skynde sig at rette ind,« siger han videre.

I interviewet med DR siger Pia Olsen Dyhr, at man gerne vil åbne Danmark en smule mere op, som foråret kommer tilbage.

»Når vi kan se, at smitten falder, så skal det danske samfund også langsomt genåbne. Vi skal jo ikke holde Danmark lukket for evigt. Jeg tror, at vi i marts vil kunne se en mulighed for mere genåbning.«

Hidtil har SF og de andre af regeringens støttepartier i grove træk ellers bakket op om den strategi, som Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har benyttet sig af, og derfor er det også en vældig interessant situation, som vi lige nu ser, mener Henrik Qvortrup.

»Det er første gang, vi ser lidt dynamik på tværs af blokkene. Hidtil har de ellers været rimelig fasttømret, hvis vi lige ser bort fra minksagen, så det er interessant, at SF nu udfordrer Mette Frederiksen på genåbningen,« siger han og tilføjer:

»Omsider træder Pia Olsen Dyhr i kraft.«

Og noget kunne tyde på, at man har lyttet til Pia Olsen Dyhr hos regeringen.

I hvert fald kunne Magnus Heunicke umiddelbart efter fortælle til DR, at han håber, »der bliver plads til en yderligere genåbning 1. marts.«

»Jeg håber ligesom alle andre, at der bliver plads til en yderligere genåbning 1. marts,« siger han og tilføjer, at regeringens eksperter regner på mulige konsekvenser.

»De sidder og regner på det, for de er nødt til at afvente effekten af genåbningen for 0. til 4. klasserne, før de kan sige, hvad der er plads til i næste etape.«