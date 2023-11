Mike Villa Fonseca.

Indtil fredag var det ikke et navn, der sagde mange noget.

Det gælder også for B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, som nu til gengæld tror, at det tidligere Moderat-medlem kan blive nærmest farlig for regeringen.

Fredag kom det frem, at 28-årige Fonseca har et forhold til en 15-årig pige. Og dermed var det både farvel til Moderaterne og til regeringens flertal.

Det eneste B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortup, kender til Mike Villa Fonseca er, at denne er sygeplejerske og fritidsbrandmand. Foto: Jon Wiche

»Regeringens flertal smuldrer nu, og så afhænger det hele af, hvor krigerisk Fonseca nu er. Det kan blive dramatisk for regeringen, men det kan også være, at han bare sætter sig ned på de bageste rækker og stemmer med Moderaterne,« siger Qvortrup, som ikke ved, hvad løsgængeren hælder til.

»Jeg aner ikke noget om ham, er det ærlige svar. Det er først nu, han er blevet interessant, og han får en rolle, som han aldrig nogensinde havde drømt om,« siger Qvortrup.

Når det kommer til en undersøgelse af FE-sagen, kan Fonseca for eksempel få stor betydning. Stort set hele Folketinget kræver en bred undersøgelse af forløbet, men det ønsker regeringen ikke.

»Regeringen fører med 88-87 i mandater i den sag, men det flertal kan nu hoppe over på den anden side. Jeg går ud fra, at man i regeringen er nervøs og nu er ved at nærstudere, hvad denne Fonseca er for en person. Hvis regeringen sad med seks-syv mandaters flertal, var den her sag ikke noget problem, men nu kan den blive farlig for dem,« siger B.T.s politiske analytiker.

Ifølge Henrik Qvortrup kan Mike Villa Fonseca måske blive kaldt til møde hos statsminister Mette Frederiksen (S), da han nu sidder på et meget afgørende mandat. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men kan man som regering overhovedet gøre noget i forhold til at få Mike Villa Fonseca på sin side?

»Jeg kender ikke hans mærkesager, men hvis en vigtig sag om FE-spørgsmålet skulle komme i spil, så tror jeg godt, at han kan få et møde i Statsministeriet. Det ville han ellers aldrig have opnået. Lige nu er han kendt som politikeren, der vil flytte sammen med en 15-årig, men han kan også blive kendt som politikeren, der har regeringens skæbne i sine hænder.«

Hidtil har Mette Frederiksen kunne regere jernhårdt med sit flertal.

»Flertallet har været en vigtig del af fortællingen om denne regering, som kan få selv upopulære forslag trumfet igennem. Men det kan være slut nu.« siger Qvortrup, som mener, at sagen bekræfter mange i deres opfattelse af Moderaterne.

»Nu gjorde de kort proces med Fonseca, men at et folketingsmedlem forelsker sig i en pige fra 8. klasse, får jo Jon Stephensen til at fremstå som en ren helgen. Mange sidder nok tilbage med en fornemmelse af, at Lars Løkkes hold består af et par driftsikre folk og så ellers en del lykkeriddere.«