»Den gør av, av, av«.

Sådan siger B.T.'s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, om en ny Megafon-måling for TV 2 og Politiken, som viser et kæmpe fald i danskernes støtte til regeringen.

»Det er et totalt kollaps, som jeg ikke mindes at have været vidne til i mange år,« konstaterer Qvortrup om målingen, som han kalder »skelsættende« og »vild«.

Var der valg i morgen, ville blot 30 procent af de adspurgte i målingen sætte kryds ved et af regeringens tre partier, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre.

Det er et fald på 20 procentpoint siden valget i 2022.

Qvortrup kalder målingen »en kæmpe ydmygelse for de tre regeringspartier«, som ifølge analytikeren i øjeblikket mister stemmer til både højre og venstre.

Mens de borgerlige vælgere i stigende grad vender sig mod Liberal Alliance og Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, ser det ud til, at SF løber afsted med Socialdemokratiets stemmer på venstrefløjen.

Faktisk står SF til nu at indtage Socialdemokratiets plads som Danmarks største parti med mere end en fordobling end sine nuværende 15 mandater.

Qvortrup vurderer, at målingen gør ondt på især Socialdemokratiet.

»Tilbage står, at de er dybt rystede. Det kan du roligt regne med,« siger han.

»Det er første gang, at de bliver vippet af tronen som Danmarks største parti i mange, mange, mange år.«

Forklaringen på den dårlige måling, hvis man spørger Qvortrup, er for Socialdemokratiets vedkommende, at »magien er gået af Mette Frederiksen«.

»Der er ingen, der forstår i Socialdemokratiet, hvad Socialdemokratiet skal i det her regeringsprojekt. Noget tyder på, at de dagsordener, som præsenteres for danskerne af Socialdemokratiet, ikke rigtig fænger an. Til gengæld kapitaliserer SF i den grad på, at socialdemokratiske kernevælgere er skuffede over, hvad de ser og ikke forstår i regeringsprojektet,«

Nogenlunde sådan lyder hans forklaring for den øvrige regerings tilbagegang.

»Det er simpelthen ikke lykkedes nogle af de tre partier at forklare, hvad de skal med regeringen. Danskerne forstår det ikke.«

I Socialdemokratiet afviser politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen, at man lader sig skræmme af de dårlige meningsmålinger.

»De her tal får os på ingen måde til at ryste på hånden. Jeg er overbevist om, at hvis vi fortsætter med at gøre Danmark til et bedre sted at være i morgen end i går, så vil næste valg blive godt for de partier, der tager ansvar,« siger han til TV 2.

Men den køber Qvortrup ikke. Han kalder det »en del af jobbeskrivelsen for en politisk ordfører« at nedtone betydningen af meningsmålinger.