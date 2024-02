Danmark har fået et nyt liberalt folkeparti.

Det er en dugfrisk meningsmåling, der giver Liberal Alliance en vælgeropbakning på hele 14,6 procent, der får B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, til at udråbe Alex Vanopslaghs parti som Danmarks nye liberale folkeparti.

»Det gør nok lidt nas ovre i Venstre, men se på tallene,« siger Henrik Qvortrup om meningsmålingen, som Epinion har foretaget for DR og Altinget.

Den giver det gamle landbrugsparti beskedne 9,4 procent af stemmerne.

Og så er der Pernille Vermund, der for nylig blev præsenteret som nyt medlem af Liberal Alliance, efter hun forlod og samtidig forsøgte at nedlægge det parti, hun selv stiftede, Nye Borgerlige.

Vermunds indlemmelse i Liberal Alliance mødte kritik både fra medlemmer og vælgere, men de er med dagens meningsmåling gjort til skamme, mener Henrik Qvortrup.

Han vurderer, at Pernille Vermund tiltrække flere vælgere til Liberal Alliance, end hun skubber væk.

Henrik Qvortrup mener, at der er tale om 'Vermund-effekten', når Liberal Alliance går frem i fredagens måling.

»Med Pernille Vermund har Liberal Alliance formået at udvide deres vælgergruppe,« siger Henrik Qvortrup.

For Henrik Qvortrup er der ingen tvivl om, at både Alex Vanopslagh og Pernille Vermund har udviklet sig de seneste år.

»Alex Vanopslagh er blevet rundere og appellerer bredere, men uden at kaste de unge fra sig. Og Pernille Vermund er også blevet rundere og rundere. Hun har ikke gjort sin entre i LA ledsaget af alle mulige fanatiske, opsigtsvækkende synspunkter,« siger Qvortrup.

Det er ikke kun i meningsmålingerne, Liberal Alliance har succes.

Ved årets skolevalg var Liberal Alliance med længder det største parti. Med over 30 procent af stemmerne var partiet næsten dobbelt så stort som Socialdemokratiet, der fik anden flest stemmer med 15,99 procent.

Det er dog ikke noget, Henrik Qvortrup tillægger den store betydning.

»Man skal passe på med at tage de der skolevalg for alt for meget. Mange unge mennesker søger mod fløjene, men det er ikke dårlig at have i banken, når partiet i øvrigt ser ud til at kunne appellere bredt.«

I sidste uge var Alex Vanopslagh gæstevært i Qvortrups podcast 'Q&Co'. Her luftede Vanopslagh sine tanker om et eventuelt statsministerkandidatur. Lyt med her: