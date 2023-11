Marie Bjerre, der betragtes som et af Venstres stjernefrø, er blevet tildelt posten finansordfører i sit parti, efter Troels Lund Poulsen til manges overraskelse torsdag fyrede hende som digitaliserings- og ligestillingsminister til fordel for erhvervskvinden og ‘Løvens Hule’-profilen Mia Wagner.

Det står klart efter Venstres gruppemøde onsdag.

Udadtil er der brede smil og lutter tilfredse miner, men sandheden er, at Troels Lund Poulsen forsøger at dække Marie Bjerres blødende sår med et alt for lille plaster.

Det mener B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

»Det ville have haft en helt anden og bredere appel, hvis Marie Bjerre var blevet Venstres nye politiske ordfører. Det har vakt meget undren – ikke mindst i Venstres folketingsgruppe – at Troels Lund Poulsen fyrede Marie Bjerre som minister og trak Mia Wagner ind i stedet,« siger han og fortsætter:

»Finansordførerposten er et meget lille plaster på et stort sår.«

Finansordføreren i et regeringsparti har nemlig ifølge Henrik Qvortrup reelt ikke meget at sige, da den økonomiske politik er klappet af i regeringens magtfulde Økonomiudvalg og Koordinationsudvalg.

»Der er brug for en større bandage. Marie Bjerre har efter det her mange penge i banken, og mon ikke Troels Lund Poulsen kigger i hendes retning til sommer, hvor der ventes en større ministerrokade. Der udestår i hvert fald et reparationsarbejde,« siger Henrik Qvortrup.

B.T. konfronterede umiddelbart efter Ventres gruppemøde onsdag partiformand Troels Lund Poulsen med den murren i krogene, der er i Venstres folketingsgruppe.

Det er kommet bag på mange – også i din egen folketingsgruppe – at du fyrede Marie Bjerre som minister. Hvorfor er Mia Wagner en bedre digitaliserings- og ligestillingsminister end Marie Bjerre?



»Jeg har lavet et hold, der er lidt anderledes end det, der var før. Det har jeg gjort ud fra, at vi skulle have nogle bredere kompetencer. Så det er ikke nogen kritik af Marie Bjerre. Marie Bjerre er i dag blevet finansordfører og kommer til at få en vigtig rolle i Venstres folketingsgruppe,« siger han.

Var det en post, Marie Bjerre selv havde ønsket, altså finansordførerposten?



»Jeg har haft en dialog med Marie Bjerre om, hvordan og hvorledes hun nu kunne blive et ansigt for Venstre i fremtiden. Der har hun nævnt muligheden for at blive finansordfører, og det har jeg også bakket op om.«

Marie Bjerre siger, at hun er rigtig glad for, at Venstres folketingsgruppe bakkede op om hendes ønske om at blive finansordfører.

»Jeg kommer til at lægge en meget værdimæssig og ideologisk betragtning ned over finanspolitikken. Det er den måde, jeg går til det, hver gang jeg har fået nye ordførerskaber, fordi jeg mener, at det er vigtigt at tegne en meget klar Venstre-profil og værdiprofil.«

Louise Schack Elholm, som Troels Lund Poulsen torsdag fyrede som kirkeminister, landdistriksminister og minister for nordisk samarbejde til fordel for Morten Dahlin, er blevet tildelt posten som erhvervsordfører i Venstre.

Hendes mand, Torsten Schack Pedersen, blev allerede torsdag Venstres nye politiske ordfører – en post, som blev ledig, da Morten Dahlin trådte ind på ministerholdet.

