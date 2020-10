Lørdag morgen kunne beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, præsentere en ny pensionsaftale, hvori Socialdemokratiets løfte om tidlig pension til nedslidte langt om længe bliver indfriet.

En aftale, der ikke bare er en stor sejr for Socialdemokratiet, der op til valget sidste år turnerede med en lovning på netop sådan en aftale, men også for Peter Hummelgaard.

Ifølge Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T., har beskæftigelsesministeren med aftalen sat sig i en yderst gunstig position.

»Hvis man nogensinde har kunnet tale om et svendestykke, så er det, det han har udført. Hvis man i går var i tvivl om, hvem der mon kan følge Mette Frederiksen, så mener jeg faktisk, at Peter Hummelgaard har kørt sig selv i stilling til at komme til tops en dag, « siger Henrik Qvortrup.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), René Christensen (DF), Karsten Hønge (SF), Pernille Skipper (EL) og Pia Olsen Dyhr (SF), da Regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti præsenterer en aftale om en ret til tidlig pension på et doorstep i Beskæftigelsesministeriet i København natten til lørdag den 10. oktober 2020.

Aftalen har S-regeringen indgået med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Heri vil nedslidte fra 2022 kunne gå tidligere på pension afhængig af antal år på arbejdsmarkedet.

For eksempel kan man trække sig tilbage tre år før folkepensionen, hvis man som 61-årig har været 44 år på arbejdsmarkedet. Læs mere om aftalen her.

En aftale, der ifølge Henrik Qvortrup ikke lugter af symbolpolitik, men politik, som vælgerne kommer til at mærke:

»Det er håndgribelig politik. De nedslidte kommer til at kunne trække sig tidligt tilbage. Jeg synes, det er godt politisk håndværk, og de sælger det som en stor sejr, og det må jeg nøgternt sige, at det er jeg tilbøjelig til at give dem ret i.«

Men man kan ifølge Henrik Qvortrup ikke diske op med en sådan aftale uden at møde kritik. Specielt fordi alle ikke kommer til at være omfattet af aftalen, og det er der nogle, der ikke vil kunne forstå.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil cirka 41.000 danskere i 2022 kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

»Nogle vil sige, at aftalen ikke er tilstrækkelig, og der er selvfølgelig mange huller i den. Hvorfor kan nogle gå tidligere på pension og andre ikke? - Det kommer til at give dem kritik, men det er præmissen for at lave en ordning. Der er altid nogle, der vil falde indenfor og nogle udenfor,« siger Henrik Qvortrup.

Men det har Peter Hummelgaard været ganske tydelig omkring. Lørdag morgen, da han præsenterede aftalen sagde han nemlig, at han godt vidste, at aftalen ikke vil rumme alle, men at det var bedre end ingenting. En ærlig og fair melding, som vælgerne faktisk kan bruge til noget, hvis du spørger Henrik Qvortrup.