En ny meningsmåling, som Megafon har lavet for TV 2, er noget af det vildeste, B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup længe har set.

Godt nok er det kun én måling, understreger han, men grundskitsen til den udvikling, der sker i dansk politik lige nu, er helt vild, siger han.

»Som jeg ser det, er der fire store historier i den måling. Det er altså helt vildt.«

De fire historier, Henrik Qvortrup taler om, er:

Dødt løb mellem rød og blå blok.

Nye Borgerliges nedsabling af Dansk Folkeparti

De Radikale, som nu er under fire procent.

Og så De Konservative, der stormer frem.

Men lad os starte hos Dansk Folkeparti, siger Qvortrup.

»Det er en lammende måling for DF. Og hvis Thulesen Dahl i forvejen sad løst i sædet, er han nærmest katapulteret nu. Det er sgu lige før,« lyder det fra Henrik Qvortrup.

Dansk Folkeparti får i Megafon-målingen 5,2 procent af stemmerne. Ved folketingsvalget 5. juni 2019 fik de 8,7 procent, hvilket i forvejen var en voldsom tilbagegang jævnført med valget i 2015.

»Så var det ikke fordi, der skete så meget andet i Dansk Politik lige nu, så mener jeg faktisk, at det her godt kunne være affyringsrampen for, at Tulle ryger ud.«

Henrik Qvortrup understreger endnu en gang, at det blot er en måling, men, siger han:

»Kommer der nogle flere – bare nogle enkelte af de her målinger – begynder vi at nærme os dér, hvor et utålmodigt bagland og en frustreret partistifter måtte begynde at røre på sig.«

»Det er gået fra skidt til slemt til katastrofalt for Tulle. Og havde det bare været en generel tilbagegang, men det, at Nye Borgerlige står til det dobbelte, er en indramning af, hvor galt det står til for det parti,« siger Henrik Qvortrup.

Pernille er den nye Pia

Han understreger, at Pernille Vermund for øjeblikket kan alt det, som DF kunne i gamle dage: tage en dagsorden og bruge den.

»Vermund er jo på mange måde den nye generations Pia Kjærsgaard. Hun har de samme kommunikative evner. Hun har det samme ‘cut the crap’ – vi gider ikke høre på eliten i København-agtige tilgang til tingene. Så alt det, DF kunne for 10 år siden, det kan Nye Borgerlige i dag. Og det er derfor, den her måling gør så ondt på DF. Og især på Tulle,« lyder det fra B.T.s politiske redaktør.

En anden historie som målingen bringer frem, og som ifølge Qvortrup ikke kræver den helt store logiske sans for at regne ud, er De Radikales tilbagegang.

Var der valg i morgen, ville Sofie Carsten Nielsen og co. få beskedne 3,9 procent af stemmerne. Ved valget i 2019 fik de 8,6 procent.

»Det Radikale Venstre står til en katastrofal tilbagegang. Man behøver vel næppe en doktorgrad i politisk analyse for at kunne regne ud, hvad det skyldes. Og det viser jo bare, hvor det gør allermest ondt; når man bliver fanget på sin troværdighed imellem, hvad man siger, og hvad man gør,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Politisk er det katastrofalt for dem. For tre uger siden var der flere, der sagde – og mig selv inklusive – at De Radikale måske kunne få noget ud af at puste sig selv lidt op i finanslovsforhandlingerne og kræve lidt på klimaet. De kunne måske true med et valg. Men den trussel er helt væk nu. Hvis man bare forestiller sig en radikal forhandler ved forhandlingsbordet true med et nyt folketingsvalg, ville folk slå sig på lårene af grin,« lyder det fra Qvortrup.

Papes fremmarch

Et andet sted på Borgen, hvor de også griner – men af helt andre årsager – er hos Søren Pape og De Konservative.

Ved valget sidste år fik de syv procent af stemmerne, men står i målingen nu til 11,3 procent.

»Søren Pape stormer frem og har nu i flere målinger fået gode resultater. Og nogle af vælgerne i de fire procentpoint, som De Radikale mister, er nok gået derover,« siger Qvortrup.

Og så er der den helt store historie med blokkene, siger Qvortrup.

Rød blok står i målingen til at få 50,8 procent af stemmerne, imens blå blok får 49,2 procent.

»Og det er jo interessant, for noget kunne tyde på, at det her overherredømme, som coronaen i foråret skabte for Mette Frederiksen, på en eller anden måde er forduftet.«

»Og måske læser vi her den første corona-træthed. Mange synes, at det var fint med Mette Frederiksens håndtering af corona, men nu gider danskerne sgu ikke rigtig mere. Og det tror jeg kan blive et problem for regeringspartiet. Socialdemokratiet ligger stadig på et højt niveau, og målingen er på ingen måde katastrofal, men det er helt tydeligt, at den landsmodermagi, der var over Mette Frederiksen i foråret, den har forduftet lidt.«

Det største borgerlige parti Venstre går lidt tilbage, men det er ifølge Henrik Qvortrup underordnet, hvis man som Jakob Ellemann rækker ud efter nøglerne til statsministeriet:

»Venstre kan godt leve med en isoleret tilbagegang, hvis der siver vælgere til de andre partier i blå blok. Indtil nu har problemet i Venstre været, at deres vælgere gik til Socialdemokratiet. Sådan ser det ikke ud for øjeblikket. Det ser ud til at Venstre-vælgerne går til De Konservative og Nye Borgerlige.«