Hun gør i den grad ondt på Venstre.

Inger Støjberg bliver ved med at trække flere vælgere til sit parti, Danmarksdemokraterne.

Det fremgår af en ny måling fra Voxmeter, hvor partiet i en ny måling står til at få 10,7 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Det er bemærkelsesværdigt, mener Henrik Qvortrup, der er B.T.s politiske analytiker.

Inger Støjberg har fuldstændig styr på Venstres vælgere, mener B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Danmarksdemokraternes succes springer i øjnene i den nye måling. Inger Støjberg har virkelig fået fat i noget. Med et farverigt udtryk, så har hun virkelig Venstre 'by the balls',« siger han.

Han er ikke i tvivl om, at mange potentielle Støjbergvælgere kommer fra Venstre.

»Hun suger Venstres vælgere til sig. Hendes dagsorden rammer præcis de vælgere, når hun går ud og tager folkets side mod eliten og taler mod C02-afgifter til landbruget. Det må virkelig gøre indtryk i Venstre,« siger Qvortrup, der nævner et konkret eksempel på Støjbergs gennemslagskraft lige nu.

»Jeg hørte, at hun gik ud mod dieselafgifter, som vil ramme specielt folk, der bor udenfor byerne. Alle dem der lever et helt almindeligt liv har hun virkelig fået sat sig på. Et parti som Dansk Folkeparti kan ikke følge med hende der,« siger han.

Venstre ligger i den nye måling på 8,9 procent af vælgerne. Præcis som i den seneste måling.

»Det er stadig katastrofalt for Venstre. Og nu er det ikke bare en eller anden statistisk usikkerhed. Nu ser det ud til, at det er det niveau, de befinder sig på,« siger B.T.s politiske analytiker.

I regeringen er der også tilbagegang til Socialdemokratiet, der er på 21,8 procent.

»Det er kun Moderaterne, der holder sig lidt oven vande i regeringen med en lille fremgang,« siger Qvortrup, der ikke er i tvivl om, hvem der lige nu er de store vindere i dansk politik.

»De tre Fætter Højben-partier lige nu er Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og SF.«

Liberal Alliance er det klart det største borgerlige parti med en momentan tilslutning på 14,4 procent, mens SF ligger på 14,1 procent.

Det Konservative Folkeparti har efter Søren Papes død fået Mona Juul som leder. Partiet er gået tilbage fra 5,1 procent til 4,7 procent.

»Mona-effekten er indtil videre udeblevet, men den kan selvfølgelig nå at komme endnu. Men man må notere, at de er under resultatet for valget i 2022,« siger Qvortrup.