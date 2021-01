En ny undersøgelse som YouGov har foretaget for B.T., viser, at hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 9,2 procent af stemmerne. Og som om det ikke var nok, så er De Konservative også større end Venstre i målingen.

B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, lægger ikke fingre imellem, og kalder det blandt andet en 'historisk måling'.

»Det er en rædselsmåling for Venstre, og den er lammende for Ellemanns lederskab. Hans i forvejen gennemhullede autoritet som borgerlig leder svækkes nu markant,« mener Henrik Qvortrup.

Ikke siden Poul Schlüters storhedstid i 1980erne har De Konservative været større end Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen (V) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er i sig selv en ydmygelse for Ellemann, at Konservative er større, men næsten endnu værre er det, at Pape er den klart foretrukne statsministerkandidat. Selv blandt Venstres vælgere foretrækker hver femte Pape som statsministerkandidat. Det er muligt, at han er statsministerkandidat af navn, men reelt er han det ikke længere. Men det er klart, at De Konservative – af taktiske grunde – holder sig tilbage med at triumfere,« siger Qvortrup.

Det kommende kommunalvalg bliver ifølge Qvortrup afgørende for Jakob Ellemann-Jensen.

»Der venter et kommunalvalg lige om hjørnet, og hvis det bliver en massakre, så kan presset vokse for at få ham afsat som formand.«

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.246 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 15. til 18. januar 2021. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi samt stemmeafgivelse ved valget 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 procent (procentpoint).