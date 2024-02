En ny katastrofemåling til regeringen gør det svært at se, hvordan de tre partier skal få vendt skuden.

Faktisk er der kun én ting, som regeringen kan trøste sig ved, siger B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Han kalder det »utroligt«, at partierne bliver ved med at falde i meningsmålingerne.

»Det er som om, at uanset, hvad regeringen gør, så vil vælgerne dem ikke. Det er meget svært at se, hvilke trumfkort de har tilbage på hånden, der kan vende det her om,« siger han.

I en ny meningsmåling, som Gallup har foretaget for Berlingske, scorer de tre regeringspartier tilsammen blot 38 procent af stemmerne, hvilket er den dårligste måling for regeringen, siden den trådte til.

Det er et tegn på, at noget grundlæggende er ved at ændre sig i dansk politik, hvis man spørger Henrik Qvortrup.

»Det her er et vidnesbyrd om, at de tektoniske plader er i gang med at flytte sig i dansk politik. Tidligere har det nærmest været en naturlov, hvilke partier der var store, og hvor statsministerkandidaterne skal findes. Men alt det er ved at ændre sig,« siger Henrik Qvortrup og peger på Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, der i meningsmålingerne er på størrelse med de gamle magtpartier.

For nylig præsenterede regeringen sit stort anlagte ældreudspil. I udspillet vil man blandt andet give mere selvbestemmelse til de ældre, og gøre op med bureaukratiet på arbejdspladserne.

Men meningsmålingen, der er lavet efter at forslaget blev præsenteret, viser, at udspillet har prellet af på befolkningen, siger Henrik Qvortrup.

»På trods af det her store udspil, får de stadig ikke fat i vælgerne. Det er udtryk for, at befolkningen simpelthen er kørt træt i regeringen. Folk vil have noget nyt. Regeringen bliver ved med at sige, at 'når folk ser, hvor godt det er, kommer de tilbage'. Men jeg kan snart ikke se, hvad det er, de har tilbage i ærmet, der skal gøre dem populære igen,« siger han.

Derfor kan Henrik Qvortrup også kun pege på tiden, hvis han skal nævne noget positivt for regeringen.

»Jeg kan kun finde én trøst, og det er, at der er lang tid til næste valg. I princippet har de tid nok til at få vendt tingene om, men jeg har svært ved at se, hvad der skal skabe den forandring.«

Den politiske analytiker tør ikke spå om, hvor dårlige meningsmålingerne kan nå at blive for de tre regeringspartier. Men en forudsigelse om fremtiden, vil han gerne komme med:

»Hvis du havde spurgt mig for et år siden, havde jeg ikke troet på, at regeringen ville komme under 40 procent i målingerne, så man skal aldrig sige aldrig. Men alligevel vil jeg gerne sige, at jeg ikke kan forestille mig en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne efter næste valg.«

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet og sumpen' her.