Har man mere end 100.000 kroner stående på bankkontoen, så skal man i mange tilfælde betale banken for at have dem stående. Og det skal stoppe, mener erhvervsministeren.

Tirsdag tordnede Simon Kollerup (S) mod bankerne i et Facebook-opslag. Det skete, efter at Danske Bank har meldt ud, at de også vil sænke grænsen for, hvor de vil indkræve de såkaldte negative renter.

Men ifølge B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortup er det ikke sikkert, at erhvervsministeren reelt kan ændre på bankernes opførsel.

»Det er ikke sådan, regeringen kan sige, at det må I ikke. Det styrer bankerne selv. Bankerne kan i princippet sige rend og hop,« siger han.

Hans vurdering er dog, at ministerens udmelding alligevel bliver hørt ude i de danske banker.

»Bankerne er jo i et vist omfang afhængige af politisk velvilje. De kan ikke leve med, at der er krig mellem regeringen og den finansielle sektor, og så har styrkeforholdet også ændret sig markant mellem bankerne og regeringen de seneste 20 år,« fortæller han.

Det skyldes ifølge Henrik Qvortrup blandt andet, at regeringen efter finanskrisen måtte smide adskillige redningskranse ud til bankerne. Samtidig er der som regel stor folkelig opbakning, når det handler om at gå imod bankerne.

»Det her sker jo på et tidspunkt, hvor bankerne kommer ud med gode regnskaber, de sender udbytte ud til aktionærer, og derfor er det en god folkelig sag at spørge: 'Jamen, når det er tilfældet, hvorfor i alverden skal danskerne skal betale for at have penge stående',« siger Henrik Qvortrup.

Derfor kan bankerne indkræve negative renter * Renten på bankkontoen er delvist styret af, hvad renten er hos Nationalbanken, der er bankernes bank. I sidste ende er det dog den enkelte bank, der bestemmer renten på bankkontoen. * Renten er på minus 0,60 procent hos Nationalbanken - tæt på det laveste nogensinde - og det betyder, at det koster de almindelige banker at have deres penge - som stammer fra privatkunder og virksomheders opsparinger - stående hos Nationalbanken. * Nationalbankens rente er igen delvist styret af renten hos Den Europæiske Centralbank (ECB), som er centralbank for lande i eurozonen. * I 2019 indførte Jyske Bank som den første store bank negative renter på private kunders opsparing. Siden har det meste af banksektoren fulgt trop. I de fleste banker må man have op til 100.000-250.000 kroner stående, inden man skal betale en negativ rente. Kilde: Nationalbanken, Ritzau, Jyske Bank

Derfor giver det god mening rent politisk, at Simon Kollerup og regeringen sætter ind mod de negative renter.

»Det er gået fra at være noget, der primært rammer de aller rigeste, men nu begynder grænsen at nå derned, hvor helt almindelige mennesker bliver ramt af det. Det er udtryk for et tema, som virker blandt vælgerne, nemlig at bankerne er onde. Det er et budskab, som regeringen har rejst med ad mange omgange, for de ved, der er folkelig opbakning,« lyder vurderingen fra Henrik Qvortrup.

I Facebookopslaget skriver ministeren, at han mener, det skal stoppe nu.

»Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere,« skriver Simon Kollerup.

Han har derfor indkaldt Finans Danmark, der er bankernes brancheforening, til et møde. Her håber han, de sammen kan nå frem til en løsning på situationen, som »danske bankkunder ikke kan være tjent med.«