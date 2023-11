Alle taler om ham, men nogen fremtid i dansk politik har Mike Villa Fonseca ikke.

Det mener i hvert fald B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

»Han er en fuldstændig færdig mand i dansk politik. Spørgsmålet er så bare hvornår, han er færdig,« siger han.

Fredag kom det frem, at 28-årige Fonseca har et forhold til en 15-årig pige.

B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, mener, at Mike Villa Fonseca er helt færdig i dansk politik. Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, mener, at Mike Villa Fonseca er helt færdig i dansk politik. Foto: Jon Wiche

Dermed var det farvel til Moderaterne.

Siden har parti på parti sagt nej tak til at optage Fonseca.

Senest Danmarksdemokraternes Peter Skaarup, der oplyser til B.T.:

»Alle kender vores holdning til ældre mænd, der er sammen med mindreårige piger.«

Også Venstre, Socialdemokratiet og Liberal Alliance har afvist at ville optage det tidligere medlem af Moderaterne.

Og Qvortrup er sikker på, at der ikke pludselig dukker en mulighed op for Fonseca på Christiansborg.

»Ingen skal have noget i klemme med en mand, der nu også er politianmeldt. Ingen partier vil røre ham med en ildtang. Han har ingen fremtid i dansk politik efter denne valgperiode,« siger han.

For Qvortrup er der kun to scenarier for Fonseca:

»Han skal nu enten være løsgænger eller trække sig. Hvis han trækker sig fra Moderaterne og lader sin suppleant komme til, ender det hele udramatisk. Det kommer helt an på, hvor olm han er. Selvom han ikke har en fremtid på Christiansborg, kan han jo godt lave ballade på vej ud.«

Og ballade kunne der blive, hvis han for eksempel bruger sit mandat til at trumfe en omfattende FE-undersøgelse igennem i stedet for den plan, som regeringen har planlagt.

Regeringen fører i øjeblikket med 88-87 i mandater, men det flertal kan Fonseca vælte.

»Han kan blive farlig for regeringen på vej ud. Hvis vi når dertil, at hans stemme kan blive afgørende, kan han have groomet nok så mange piger. Så skal der nok være partier, der gerne vil tale med ham,« siger B.T.s politiske analytiker.