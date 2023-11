Udnævnelsen af tidligere Løvens Hule dommer Mia Wagner som digitaliseringsminister og minister for ligestilling er et forsøg på at kapre vælgere i byerne, vurderer Henrik Qvortrup.

»Det her er en udstrakt hånd til by-Venstre. Venstres problem er, at nogen tænker, at det er bondeparti, jeg mener sådan en Løvens Hule repræsentant kan appellere til byvælgerne.«

Venstre har nemlig ikke haft noget reelt tilbud til byvælgerne indtil nu, forklarer Henrik Qvortrup. De har kun haft Jan E. Jørgensen som ifølge den politiske analytiker er ved at være en »old hat«.

Og så tror Henrik Qvortrup på, at Mia Wagner ved et kommende folketingsvalg kan blive en stemmesluger for partiet, som hun i forvejen er medlem af. Troels Lund Poulsen fortæller torsdag at for så vidt han ved, så har Mia Wagner været medlem af Venstre i en uge.

»Hvis hun så får en kreds, og det gør hun nok, så kunne jeg godt se hende være en stemmemagnet ved næste valg,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Hun repræsenterer noget friskt og noget nyt.«

Alle Venstres problemer er dog ikke løst med Mia Wagner, men det er et godt skridt på vejen, vurderer Henrik Qvortrup som mener, at det er godt set af Troels Lund Poulsen at give en ministerpost til den tidligere 'Løvens Hule'-dommer.

»Mia Wagner har sådan en wauw-effekt. Den havde ingen set komme, hun er populær hun er kvinde, hun er ikke one of the crowd på Christianborg.«

Og så er Mia Wagner en kontrast til en anden af de nye ministre.

»Man kan sige meget godt om Stephanie Lose, men det er ikke sådan at man tænker 'hold da op',« siger Henrik Qvortrup.

