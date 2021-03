Selvom statsministerens besøg i Israel nu er forbi, så står det ikke mere klart, hvad det egentlig skulle til for.

Det mener B.Ts politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Jeg er på med, at det er for at sikre vacciner på lang sigt, jo jo. Det har Mette Frederiksen (S) understreget. Men hvorfor lige i dag? Jeg synes, man sidder tilbage med en fornemmelse af en statsminister, der bruger enhver chance for at puste coronadebatten op,« siger han.

Han henviser til, at flere eksperter eksempelvis vurderer, at vi om få måneder har mere end rigeligt med vacciner i Danmark. Derudover ser vi ind i en tid, hvor vi allesammen snart er færdigvaccinerede, og Mette Frederiksen kan ifølge Henrik Qvortrup drage nytte af at fastholde dagsordenen.

Statsminister Mette Frederiksen, den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den østrigske kansler, Sebastian Kurz besøger fitnesscenteret Holmes Place i byen Modiin. Foto: Dragan Tatic/Østrigs Kanslerkontor/Ritzau Scanpix Foto: Dragan Tatic/Østrigs Kanslerkont Vis mere Statsminister Mette Frederiksen, den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den østrigske kansler, Sebastian Kurz besøger fitnesscenteret Holmes Place i byen Modiin. Foto: Dragan Tatic/Østrigs Kanslerkontor/Ritzau Scanpix Foto: Dragan Tatic/Østrigs Kanslerkont

»Det kan sagtens være, der kan være en pointe i at skaffe vacciner til Danmark på lang sigt - det ved jeg ikke, men tilbage står bare, at hele det her udstyrsstykke, som det har været i dag, synes jeg lugter af en statsminister, der gerne vil holde fast i en dagsorden, så længe hun kan. Hun vil gerne fremstå som en handlekraftig statskvinde, og jeg tror egentlig også, det er den følelse, mange sidder tilbage med,« siger Henrik Qvortrup.

Det helt store spørgsmål er ifølge ham, hvorfor mødet lige netop skulle afholdes i dag – mens Mette Frederiksen er i gang med at drøfte en yderligere genåbning med samtlige partiledere. Hun har selv understreget, at det var vigtigt og nødvendigt med turen til Israel af hensyn til vaccineindsatsen. Men så kan det undre, at hun ikke kom hjem med en mere konkret plan, mener han.

»Jeg tror, mange danskere havde indtryk af, at Mette Frederiksen skulle ned og sikre flere vacciner. Men den har hun fået solgt godt, for hun kommer jo ikke hjem med noget konkret. Jeg synes, det er en mystisk rejse,« siger Henrik Qvortrup.

Også på Christiansborg har der været massiv kritik af Mette Frederiksens besøg – både før og efter turen til Israel.

Undskyld mig, hvad i alverden er Statsministeren løber rundt og laver i Israel! Dansk udenrigspolitik ændret med et fingerknips uden at orientere Folketinget! Hvad for en aftale - med hvem - på hvilke betingelser?

Kritikken er både gået på, at statsministeren bruger dyrebar forhandlingstid midt i genåbningen af Danmark på at tage afsted – og særligt fra Enhedslisten og SF er kritikken gået på selve samarbejdet med Israel.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund skriver blandt andet på Twitter:

– Undskyld mig, hvad i alverden er det Statsministeren løber rundt og laver i Israel! Dansk udenrigspolitik ændret med et fingerknips uden at orientere Folketinget! Hvad for en aftale - med hvem - på hvilke betingelser?, skriver han.

Han har derfor indkaldt Mette Frederiksen til en hasteforespørgsel.

Hvorvidt de mange kritiske røster på Christiansborg kan spænde politisk ben for Mette Frederiksen, er ikke til at sige endnu, siger Henrik Qvortrup.

»Nu skal vi lige se, om der kommer flere ting frem om samarbejdet og andre aktører. Der kan godt komme aspekter frem, så kritikken bliver forstærket – men ellers tror jeg måske ikke, det er en sag, de vil holde fast i,« lyder vurderingen fra Henrik Qvortrup.