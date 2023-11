Mette Frederiksen afviste tirsdag i en udvidet spørgetime i Folketinget kategorisk, at der har været taget usaglige hensyn i den betændte FE-sag.

Hverken regeringen eller myndighederne har trådt forkert i sagen, lød det fra statsministeren.

Men de forvisninger vil ikke næppe mildne presset fra oppositionen, der kræver en tilbundsgående undersøgelse af FE-sagen, der ifølge oppositionen specifikt skal undersøge statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, rolle i sagen.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, oven på en spørgetime, der rejste flere spørgsmål, end den gav svar.

»Jeg sidder tilbage med indtrykket af en statsminister, der har klare grænser for, hvor langt hun vil gå i (undersøgelsen af, red.) FE-sagen. Det er i virkeligheden en logisk brist, at statsministeren på den ene side siger, at der er intet at komme efter – alt er foregået, som det skal ,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Men at hun så samtidig ikke kan gå skridtet videre og sige – i det lys – at så er det helt naturligt, at vi får en undersøgelse, der kommer helt til bunds. Når statsministeren får spørgsmål om, hvor langt den her undersøgelse skal gå, så taler hun udenom.«

Henrik Qvortrup vurderer, at Mette Frederiksen gør sig store anstrengelser for, at hun selv og Barbara Bertelsen ikke bliver skrevet ind i kommissoriet for den kommission, der skal undersøge FE-sagen.

Regeringen lægger op til, at en kommission - forankret i Justitsministeriet - skal undersøge, om der har været taget usaglige hensyn i FE-sagen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) møder pressen i forbindelse med spørgetime i Folketinget på Christiansborg, København, tirsdag den 7. november 2023. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) møder pressen i forbindelse med spørgetime i Folketinget på Christiansborg, København, tirsdag den 7. november 2023. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Oppositionen vil have flyttet kommissionen over under Folketingets kontrol som en såkaldt granskningskommission i stil med Mink-kommissionen.

Efter den udvidede spørgetime, stillede statsminister Mette Frederiksen op til et kort pressemøde, hvor pressen kunne stille spørgsmål.

Det blev vi ifølge Henrik Qvortrup ikke meget klogere af.

»Vi oplever en statsminister, der svarer udenom og henviser til justitsministeren og i øvrigt taler pænt sort,« siger han og fortsætter:

»Da jeg så som opfølgende spørgsmål siger til hende, at hør her: Jeg er ikke interesseret i, hvad justitsministeren mener, og hvad alle andre mener. Jeg er interesseret i, om du personligt – som statsminister Mette Frederiksen – er parat til at lave den ultimative undersøgelse.«

»Men så bruger hun den klassiske Mette Frederiksen: Kigger væk og siger: Det må vist være nok for i dag.«

Onsdag klokken 13.00 er statsminister Mette Frederiksen indkaldt til hasteforespørgsel i Folketinget om netop FE-sagen.

Lyt til podcasten 'Slottet & Sumpen her: