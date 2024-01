Når det regner på præsten, så drypper det på degnen.

Statsminister Mette Frederiksen er som degnen en sand mester til at få sin del af kagen og opmærksomheden, når andre gør sig positivt bemærket.

Derfor er det bestemt heller ikke tilfældigt, at personer i statsminister Mette Frederiksens inderkreds har ladet det sive til DR og TV 2, at statsministeren har skrottet sin planlagte nytårstale for i stedet at få skrevet en ny dedikeret til Dronning Margrethe, efter dronningen i sin nytårstale meddelte, at hun overlader tronen til Kronprins Frederik 14. januar i år.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale under gallamiddagen på Christiansborg Slot under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København søndag 11. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale under gallamiddagen på Christiansborg Slot under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København søndag 11. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det er et forsøg fra Mette Frederiksens side på at få del i noget af den positive opmærksomhed, der lige nu tilflyder dronningen. Mette Frederiksen har altid været dygtig til at gribe den folkelige stemning,« siger han fortsætter:

»Hvis man skal være lidt grov, forsøger hun at lukrere på det. Det uanset om det handler om landsholdet i fodbold, håndboldmesterskaber eller andre store folkelige begivenheder. Hun sikrer sig på en eller anden måde indirekte at få suget noget af den positive opmærksomhed til sig. Det tror jeg er strategien. Hun vil ikke lade det gå sin næse forbi. Så kan man kalde mig kyniker, men det er så mit lod.«

Kort før jul – 21. december – annoncerede Mette Frederiksen på Instagram, at hendes nytårstale vil koncentrere sig om regeringens længe ventede ældreudspil.

Men den del af talen er ifølge DR og TV 2 helt eller delvist skrottet, da det ikke vil være muligt for statsministeren og regeringen at sætte en ny politisk dagsorden på denne side af tronoverdragelsen til kronprins Frederik.

Henrik Qvortrup, politisk analytiker på B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup, politisk analytiker på B.T. Foto: Jon Wiche

»Det mærkelige er ikke, at statsministeren siger noget pænt om dronningen i sin tale. For selvfølgelig skal hun det.«

»Det opsigtsvækkende er, at nogen omkring statsministeren lader det sive, at nu skal talen altså skrives fuldstændig om. Det betragter jeg som spin, og at Mette Frederiksen vil med på dronningens popularitetsvogn,« siger Henrik Qvortrup.