Det har kostet statsminister Mette Fredriksen dyrt, at hun hen over foråret og sommeren blev kædet sammen med den ledige post som NATOs næste generalsekretær.

Selvom Mette Frederiksen gang på gang afviste, at hun var kandidat til posten, klæber de vedvarende rygter stadig til hende. Også blandt de mange vælgere, der stemte på Socialdemokratiet ved folketingsvalget 1. november sidste år.

Hele 28 procent af S-vælgerne er nemlig overbeviste om, at Mette Frederiksen forsøgte at få posten som NATO-generalsekretær. Endnu flere – 30 procent – er overbeviste om, at den socialdemokratiske statsminister er på vej ud af dansk politik og leder efter en international toppost til sig selv i denne valgperiode. Det viser en undersøgelse blandt mere end 800 socialdemokratiske vælgere, som YouGov har foretaget for B.T.

Det er problematisk for Mette Frederiksen, at så stor en andel af hendes vælgere, tror hun er på vej væk, lyder det fra B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup.

»Den lidt rosenrøde fortælling, som Mette Frederiksen havde formået at skabe, om at hun er i statsministerembedet af altruistiske årsager – at hun er statsminister for vores skyld – er dampet af,« siger han og tilføjer:

»Statsministerembedet er først og fremmest en karriere for Mette Frederiksen, og der er sket det for hende, som det er sket for mange statsministre før hende: Hun har fået smag for de bonede gulve på den internationale scene.«

Men vælgerne lader sig ikke dupere af statsministerielle besøg i Kyiv eller genbesøg fra Volodymyr Zelenskyj i København, bemærker Henrik Qvortrup.

»Jeg tror, at Mette Frederiksen og hendes folk for sent indså, at danskerne ikke er på samme frekvens. De troede jo, at bare man blev set med Zelenskyy ville danskerne synes, at man er fantastisk. Men man vinder altså meget, meget sjældent folketingsvalg i Danmark på udenrigspolitik,« siger han.

Se undersøgelsen her Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ‘Jeg er overbevist om, at Mette Frederiksen forsøgte at få posten som Nato-generalsekretær’

Helt enig: 11 procent Delvist enig: 17 procent Hverken enig eller uenig: 24 procent Delvis uenig: 11 procent Helt uenig: 12 procent Ved ikke: 26 procent Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ‘Jeg er overbevist om, at Mette Frederiksen i denne valgperiode er på jagt efter en stor international post til sig selv’ Helt enig: 11 procent Delvist enig: 19 procent Hverken enig eller uenig: 25 procent Delvis uenig: 12 procent Helt uenig: 9 procent Ved ikke: 23 procent Kilde: YouGov for B.T. 802 danskere i alderen 18+, som stemte på Socialdemokratiet ved seneste folketingsvalg, har svaret i perioden 24. - 29. november 2023.

Henrik Qvortrup vurderer, at Mette Frederiksen er begyndt at kalibrere sig ind på den hjemlige dagsorden igen oven på sommerens udlandseventyr:

»Det er ikke mange dage siden, jeg så hende på Instagram, hvor hun tændte adventskransen. Hendes vælgere er mere optaget af den enlige mor, der skal have råd til at lave spaghetti med kødsovs til sine børn end af, at Mette Frederiksen færdes på de bonede gulve.«

