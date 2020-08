Statsministeriet præsenterer det selv som en 'styrkelse', at der nu skal ansættes op til 20 nye medarbejdere i ministeriet.

Men det er meget mere end det, mener B.T.'s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

»Det her er en magtdemonstration uden sidestykke i dansk politik,« siger Henrik Qvortrup om Statsministeriets vokseværk.

En magtkoncentration omkring én person.

Statsminister Mette Frederiksen.

»Det er en tydelig understregning af, hvordan Mette Frederiksen tænker politik. Det er politikerne, som styrer embedsapparatet – og ikke omvendt. Hun sætter sig selv og sine håndplukkede folk for bordenden,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter.

»Det har under coronakrisen stået helt klart, at regeringen og dens politik blev styret med hård hånd fra Statsministeriet. Med denne magtkoncentration bliver det kun endnu tydeligere. Jeg mindes ikke at have set noget lignende i dansk politik.«

Henrik Qvortrup bemærker også, at Martin Justesen, som allerede var Mette Frederiksens særlige rådgiver forfremmes til stabschef i Statsministeriet, mens også en anden særlig rådgiver, Sara Vad, forfremmes.

»Mette Frederiksen omgiver sig med folk, der tænker politik som hende selv, mens de klassiske embedsmænd træder mere i baggrunden og mister magt,« siger B.T.'s politiske redaktør.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil styrke sit ministerium med 15-20 årsværk den kommende tid.

Det vil omfatte både chefstillinger og andre medarbejdere. Der er afsat 18 millioner kroner fra og med 2021 på finanslovsforslaget til at øge bevillingen til Statsministeriet.

Regeringens to magtfulde udvalg, Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget, bliver også styrket.

B.T.'s politiske redaktør Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.'s politiske redaktør Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

Skatteminister Morten Bødskov (S) indtræder som fast medlem af Koordinationsudvalget, og det er ifølge Henrik Qvortrup bemærkelsesværdigt.

»Det er en klar forfremmelse af Bødskov. Koordinationsudvalget er hele livsnerven i regeringen. Det er her tingene drives frem,« siger Qvortrup.

Han påpeger, at Bødskov var kendt for at have været loyal overfor tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og tidligere finansminister Bjarne Corydon, hvilket ikke var karrierefremmende efter at Mette Fredeiksen overtog roret i Socialdemokratiet. Men nu er Bødskov i den grad tilbage på a-holdet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indtræder som fast medlem af Økonomiudvalget. Han er i øvrigt gift med Sara Vad.