Henrik Qvortrup er ikke imponeret af det, han kalder for »Mette Frederiksens reklamestunt«.

»Det tangerer det upassende at sukre sådan et budskab ind i sådan en selvpromoverende, klikjagende stil. Skal jeg sige det diplomatisk? Man kan have forskellige holdninger til, hvor smagfuldt det er,« siger han.

B.T.s politiske redaktør angriber dem Facebook-video, som den danske statsminister søndag aften publicerede. Heri adviserer hun om de corona-nedlukninger, der mandag rammer dele af Danmark. Forinden bruger hun dog mere end halvdelen af den to minutter og 43 sekunder lange video på at tale om julen.

Først efter et minut og 45 sekunder kommer det: »På baggrund af de indstillinger, vi får fra myndighederne, har vi hen over weekenden forberedt en geografisk, målrettet og delvis nedlukning,« siger Mette Frederiksen i Facebook-videoen.

Jule-statsminister Det siger Mette Frederiksen indledningsvist om julen i sin Facebook-tale: »Kære alle. Det er anden søndag i advent, og her på Marienborg er der pyntet smukt op til jul. Nøjagtigt som det gælder i rigtigt mange danske hjem over hele landet. I fjernsynet er årets julekalendere kommet godt i gang, og det er blevet tid til i mange køkkener at få bagt klejner, vanillekranse og brunkager. Nu mangler det snart, at det også begynder at sne.« »Mon ikke vi allesammen glæder os særligt meget til jul lige præcis i år. Det gør jeg i hvert fald. Tid til at være sammen med familien igen. Og derfor har vi igen fået en fælles opgave i hele landet. Vi skal have bedre styr på smitten, inden det bliver selve juleaften. »Det kommer til at kræve meget af os allesammen igen...«

Henrik Qvortrup forstår ikke, hvorfor et så alvorligt emne, der får store konsekvenser for rigtigt mange danskere, skal have et så langt tilløb om den forestående højtid.

»Jeg er helt overbevist om, at det har sit kæmpe publikum derude, hvor Mette Frederiksen gerne vil have fat. Der synes man, at det er dejligt at Mette også interesserer sig for julebag, og hun er ligesom os andre. Så det er ikke noget, hun gør, fordi hun har et enormt behov for at skrive om juleklejner. Det er fordi hun ved det virker,« siger B.T.s politiske redaktør:

»Når det er sagt, synes jeg, at hun strammer den nu. For det, vi formentlig skal høre senere mandag, er, at Danmark skal lukkes ned. Og det skal så pakkes ind i et eller andet halvklægt opslag om julebag og klejner. Statsministeren begynder i for høj grad begynde at lugte af én, der er ude efter kliks og personlig popularitet på den her krise. Alle politikere vil gerne være populære, men jeg synes at her er lidt for gennemskueligt efterhånden.«

Henrik Qvortrup savner også, at Mette Frederiksen stiller sig til rådighed for medierne, når hun komme med en udmelding af den karakter. I stedet for at benytte sig af Facebooks envejskommunikation.

Og så stiller han spørgsmålstegn ved, hvad man som almen dansker overhovedet kunne bruge statsministerens »reklamestunt« til. For det var mest af alt en teaser for mandagens store udmelding.

»Hvorfor ikke bare lave et mere straight og nøgternt budskab om, at i morgen (mandag, red.) skal vi forberede os på en nedlukning. Eller hvorfor ikke ligefrem vente med at melde noget ud, indtil der rent faktisk er noget at fortælle?« siger Henrik Qvortrup:

»Den selvpromoverende stil minder meget om noget, vi har set på den anden side af Atlanten fra en nu snart afgående præsident.«

