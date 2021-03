Der var ikke mange, der havde set det komme.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag fortalte statsminister Mette Frederiksen, at hun er åben for at opføre en vaccinefabrik i Israel.

»Ja, vi taler konkret om, hvordan vi kan øge produktionen af vaccine. Det kan være i et offentligt-privat partnerskab. Bygning af egen kapacitet, vi kan stille til rådighed. Jeg udelukker ikke nogen ideer – heller ikke at opføre fabrikker,« lød det fra statsministeren på pressemødet.

Forslaget kommer forud for Mette Frederiksens tur til Israel på torsdag, og der var ifølge B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, ikke mange, der havde koblet de to ting sammen. Men statsministerens budskab var ikke til at tage fejl af.

Det er endnu ikke til at sige, hvordan de europæiske kollegaer kommer til at tage imod, at Danmark går enegang på vaccinefronten. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det er endnu ikke til at sige, hvordan de europæiske kollegaer kommer til at tage imod, at Danmark går enegang på vaccinefronten. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe

»Det lugter af en statsminister, der har tabt tålmodigheden med EU. Det var tydeligt, at hun holder samarbejdet med EU ud i strakt arm, selvom hun ikke direkte vil kritisere EU. Og man må vel også sige, at EUs evne til at samarbejde om vaccineproduktionen ikke har været brillerende,« siger Henrik Qvortrup.

Han mener, at man kan drage paralleller til det europæiske samarbejde i andre kritiske situationer.

»Det minder om EUs indsats under flygtningestrømmen i 2015, hvor samarbejdet i den grad også haltede. Og nu har Mette Frederiksen mistet tålmodigheden, så nu rejser hun så derned med sin østrigske kollega,« siger han.

Hvorvidt de øvrige europæiske lande i EU-samarbejdet kommer til at tage godt imod, at Danmark og Østrig går enegang på vaccinefronten, er ikke til at sige endnu, fortæller han.

»Men de andre EU-lande kan ikke ligefrem beskylde Danmark for ikke at have givet EU chancen først,« lyder det fra Henrik Qvortrup.

Om statsministeren får opbakning blandt de politiske partier i folketinget vil vise sig. På pressemødet lød det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen:

»Man skal passe på med at statsliggøre den slags. Jeg synes, at offentligt-private samarbejder er en god idé. Men i udgangspunktet hører vaccineproduktion til i det private. Det er årsagen til, at vi er nået så langt,« sagde han.

Danmark har tidligere haft en vaccineproduktion, men tilbage i 2016 besluttede et flertal i Finansudvalget at sælge den til Saudi-Arabien.