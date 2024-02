Det er et »noget usædvanligt karriereskift«, at folketingsmedlem Mai Mercado tirsdag har meddelt, at hun trækker sig som gruppeformand for De Konservative og dermed partiets topledelse.

Faktisk er det umiddelbart svært at nævne andre, der har truffet et lignende valg.

Det siger Henrik Qvortrup, B.T.s politiske analytiker, om beslutningen, som Mai Mercado præsenterede på partiets gruppemøde tirsdag formiddag.

Hun fortsætter som folketingsmedlem og rets-, ligestilling-, og idrætsordfører for partiet.

»Jeg mindes ikke at have hørt om sådan et karriereskift før. Umiddelbart lugter det af et trin ned ad stigen,« siger den politiske analytiker.

Men selvom det er et trin ned ad karrierestigen, tyder det ifølge Henrik Qvortrup ikke på, at hun er på vej ud af politik, hvilket Mai Mercado da også selv understreger i et interview med Berlingske.

Hun træder ud af ledelsen, fordi hun gerne vil have mere tid til sine børn og til at lave politik i stedet for at ledelse og administration, lyder det i interviewet. Det er hendes egen beslutning, understreger hun.

»Det er en lidt mystisk udmelding. Det er svært ikke at se i lyset af, at det er et parti i krise,« siger Henrik Qvortrup.

Og hvis man netop ser Mai Mercados exit som et resultat af krisen i partiet, kan det potentielt være et smart valg, siger Qvortrup.

»Partiet er i krise. Man kan have hende under mistanke for ikke at gide være en del af ledelsen. Hvis man er en del af ledelsen, bliver man hurtigt slået i hartkorn med partiets formand, hvis det ikke går godt.«

I interviewet med Berlingske fortæller Mai Mercado, at hun stadig støtter Søren Pape Poulsen som formand.

»Vores formand er Søren Pape, og ham bakker jeg op. Som jeg har sagt tidligere, er det ikke noget, der står øverst på ønskelisten hos mig,« lyder hendes svar i avisen.

Men det svar betyder ikke nødvendigvis, at hun ikke ser sig selv på posten i fremtiden, siger Henrik Qvortrup.

»Hun siger lige præcis det, hun skal sige, uden helt at afvise, at hun måske godt kunne se sig selv i den rolle. I det lys er det ikke verdens dummeste træk, hvis hun gerne vil være formand.«

På det punkt er der dog tale om ren spekulation, understreger B.T.s politiske analytiker.

»Hvis man var konspiratorisk anlagt, kunne godt tænke den tanke, at hun kunne forestille sig at være kandidat til posten. Også fordi hun ikke siger 'jeg skal ikke være formand'. Men det er, hvis - og jeg siger 'hvis' - hun er interesseret i posten,« lyder det fra Henrik Qvortrup.