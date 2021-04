»Det eneste, vi mangler, er, at det officielt bliver erklæret, at der kommer et nyt parti. Det vil være mærkelig andet.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, efter det onsdag aften er kommet frem, at Lars Løkke Rasmussen har ansat det tidligere folketingsmedlem for Venstre Jakob Engel-Schmidt.

Han er fra 1. maj ansat som sekretariatsleder i Løkkes politiske netværk, der er opkaldt efter Lars Løkke Rasmussen selv. Et klart tegn på, at et parti er under opsejling.

»Hvad venter han på? Havde jeg nær sagt. Men det er faktisk helt klassisk for Løkke at dreje rundt om sin egen akse, før den definitive beslutning kommer,« siger Henrik Qvortrup.

Jakob Engel-Schmidt bliver nu sekretariatsleder for Lars Løkke Rasmussens politiske netværk. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jakob Engel-Schmidt bliver nu sekretariatsleder for Lars Løkke Rasmussens politiske netværk. Foto: Thomas Lekfeldt

Lars Løkke Rasmussen har dog også bekræftet, at ambitionen er, at starte et nyt parti, hvis alt falder på plads. Og i så fald er Jakob Engel-Schmidt et rigtig godt valg, hvis du spørger Henrik Qvortrup.

»Han er en talentfuld, ildsprudlende tidligere venstremand. Inden han faldt på kokainsagen, blev han betragtet som en stort talent.«

Jakob Engel-Schmidt har ad to omgange været folketingsmedlem for Venstre, men i 2017 blev han taget af politiet med kokain i blodet, mens han kørte bil. En lovovertrædelse, der kostede ham ikke bare kørekortet, men også hans medlemskab i Folketinget.

Men selv med den bagage, er Engel-Schmidt et godt valg i Henrik Qvortrups øjne. Han har nemlig taget mange kampe for Lars Løkke Rasmussen, da de begge var i Venstre.

»Han er kendt som en kriger, der kastede sig ud i mange kampe for Løkke. For eksempel da Løkke var i vælten med bilag og underbukser. Der var Engel-Schmidt på mange måder Løkkes utrættelige defensor.«

Og nu bliver han det sådan set igen. Denne gang med titlen sekretariatsleder.

»Løkke har ikke brug for en bogholder, men i stedet en mere flamboyant og krigerisk politikervant type som Engel-Schmidt. Han er et godt valg, synes jeg egentlig. Han kan sine små tricks og sit Christiansborg, og han kender finterne. Han skal ikke i jobtræning,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»De er et godt team, og de er fightere og uortodokse begge. Ingen af dem har gået i søndagsskole, så de er et godt makkerpar.«

Skulle et nyt parti være under opsejling, kan det dog ende med, at Jakob Engel-Schmidt dog får utroligt travlt. For at blive opstillingsberettiget til Folketinget skal man nemlig have indsamlet godt og vel 20.000 vælgererklæringer.

»Det er en stor opgave. Måske han får en smule travlt, og det her valg kan komme hurtigere, end vi aner – som en tyv i natten, hvis Mette Frederiksen vælger at udskrive det uventet.«