Han var med i kælderen under Odense Congress Center, da Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trådte hinanden over tæerne i den ondskabsfulde dans om formandsposten i 2014.

Og han var i spil som Venstres øverstkommanderende, da Løkke fem år senere trak sig som formand. Med andre ord: Lars Krarup er et stort navn i Venstre.

Det understreger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, efter det søndag aften kom frem, at Lars Krarup – der ved udløbet af indeværende valgperiode har været Hernings borgmester i 20 år – ikke genopstiller.

»Lars Krarup er inkarnationen af Venstre i Jylland,« lyder det fra Qvortrup.

I et interview med TV MIDTVEST understreger Lars Krarup, at hans beslutning ikke har noget at gøre med formandsvalget af Jakob Ellemann-Jensen, hvad der foregår i Venstre lige nu, eller hvad der tidligere er foregået i partiet af interne magtkampe mellem Løkke og Kristian Jensen.

»Det er en beslutning, som handler om, hvad jeg skal resten af mit liv,« lyder det fra Krarup selv.

Henrik Qvortrup kender ikke årsagen til, at Lars Krarup trækker sig, og derfor er det også med et stort forbehold, at han siger det. Men...

»Det er selvfølgelig svært ikke at læse noget ind i det, og det ligger jo lige på den flade at sige: Ellemann er lige nu i krise, Mette Frederiksen kører med klatten, Pape er på vej frem, og så begynder de tunge Venstre-figurer at trække sig,« siger Qvortrup.

Lars Løkke Rasmussen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Lars Løkke Rasmussen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Kunne godt bruge stemmerne

Lars Krarup har i snart 20 år sikret den ene solide valgsejr efter den anden til Venstre i Herning Kommune.

Ved kommunalvalget i 2013 stemte flere end hver fjerde herningenser personligt på Krarup, og ved det seneste valg fik han flere end 11.000 personlige stemmer og var med afstand den politiker i Midt- og Vestjylland, der høstede flest personlige stemmer.

Stemmer, som en ny, vingeskudt Venstre-formand godt kunne bruge.

»Den første valgtest af Jakob Ellemann-Jensen bliver jo kommunalvalget i 2021, og der kunne han godt have brugt de stemmer, som Lars Krarup ville have hevet hjem. Ingen tvivl om det.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

En tung dreng

At Lars Krarup ikke er en hr.-hvem-som-helst i Venstre, kan der ifølge B.T.s politiske redaktør ikke være mange delte meninger om.

Udover den imponerende og vedvarende stemmehøst er der flere begivenheder, der cementerer Lars Krarups position helt fremme i forreste kæde af Danmarks største borgerlige parti.

»Så vidt jeg er orienteret, var han i spil som mulig formand, da Ellemann ikke meldte sig som kandidat. Der talte man om Krarup som et godt bud, og han stillede sig vist også til rådighed, hvis ikke Ellemann meldte sig,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Om det var for at presse Ellemann til at stille op, ved jeg ikke. Men det siger jo noget om, hvilket niveau vi taler om i Venstre. Det er en tung dreng, der smutter. En meget tung dreng.«