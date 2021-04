En sag om udviste udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård har fået sindene i kog på Christiansborg, hvor de borgerlige partier nu ser muligheden for at udstille regeringen.

Det vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»De borgerlige partier har et behov for at fremstille regeringen som nogle, der lover frem for at handle,« siger han

Søndag kunne B.T. beskrive om flere problemer med udvistdøme udlændinge, der bor på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.

Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

Videoer viser, hvordan maskerede udlændinge laver huller i hegnet til Kærshovedgård, så de kan snyde udrejsecentrets kontrol af beboernes færden.

Tidligere har B.T. også afdækket problemer med vold, narkohandel og tyverier. Og det er disse problemer, som flere politikere – heriblandt tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg – kritiserer regeringen for ikke at gøre noget ved.

»Det viser bare, at regeringen har svigtet, da de aflyste planerne på Lindholm. De værste typer på Kærshovedgård hører til på en øde ø, hvor de ikke kan skabe utryghed for naboer,« siger Inger Støjberg.

Den tidligere VLAK-regering havde netop udset sig Lindholm som nyt udrejsecenter.

Udrejsecentret Kærshovedgård ved Bording tæt på Ikast. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Udrejsecentret Kærshovedgård ved Bording tæt på Ikast. Foto: ANDREW KELLY

Men den model var for dyr, mente den nuværende regering og valgte Kærshovedgård, hvor adskillige problemer altså nu foregår:

»For øjeblikket er der mange anstrengelser mellem Regeringen, Venstre og de øvrige borgerlige partier, der går på, at man ikke må fremstå som de slappe på udlændingepolitikken,« siger Henrik Qvortrup.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og justitsminister Nick Hækkerup er begge blevet kaldt i samråd i sagen.

Men Henrik Qvortrup vil ikke gå så langt som at sige, at Socialdemokratiet har mistet grebet i sagen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Søren Bidstrup Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Søren Bidstrup

»Jeg vil kalde sagen en lille bule, og man er sikkert opmærksom på den, så det ikke giver et problem.«

»Men det her er en god sag for de borgerlige. Ergo skal den udnyttes så godt, som den kan. Regeringen skal udstilles så meget som overhovedet muligt, og derfor indkalder man til samråd. Men det er også nemmere at være oppositionen og pege fingre end at være regeringen og løse problemet.«

Mattias Tesfaye siger til B.T., at regeringen »præsenterer en løsning inden sommer«, da den nuværende situation er uholdbar.

»Men der er lang tid til ferien. Så måske – måske ikke – kommer der en løsning,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Hans udmelding er også et udtryk for, at hvis sagen bare får lov til at køre afsted, så kan den vokse til et endnu større problem.«