Den øverste politiske ledelse i Det Radikale Venstre ønsker ikke at forholde sig til, om udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er værdig til at være minister eller ej. Det står klart efter, at B.T. forsøgte at få en kommentar på Christiansborg fra Det Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard.

I stedet for at svare puffede den radikale leder – venligt, men bestemt – B.T.s journalist ud af sit kontor og over i retning af pressechefens kontor.

»Du skal tale med min pressechef, hvis du vil have en kommentar fra mig,« sagde Morten Østergaard, der ikke lod sig påvirke af en indvending om, at han sådan set bare skulle sige ja eller nej.

Hele balladen startede torsdag 10. september, hvor B.T. ringede til Det Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, for at høre hendes holdning til, at Jeppe Kofod i 2008 havde et seksuelt forhold til en pige fra Dansk Socialdemokratisk Ungdom.

Samira Nawa, ligestillingsordfører i Det Radikale Venstre, siger nu, at Jeppe Kofod aldrig var blevet minister, hvis det stod til Det Radikale Venstre. Årsagen er, at han i 2008 havde sex med en kun 15-årig pige ved en fest i Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Selv var han 34 år og udenrigsordfører på det tidspunkt.

Pigen var lige fyldt 15 år. Selv var han 34 år og udenrigsordfører. Her faldt ordene hårdt og kontant fra Samira Nawa:

»Nej, vi havde ikke valgt en minister, der havde sådan en sag liggende,« sagde hun og gjorde rede for, at Kofod var uværdig til at besidde ministerembedet.

Ikke længe efter rettede adskillige politikere en hård kritik af Samira Nawa. Herunder Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.

Der var tale om et urimeligt personangreb, forklarede han. Han sagde også, at 'han forstod, at der var tale om Samira Nawas egen holdning og ikke partiets'.

Men men men... lørdag aften uddybede Samira Nawa sine udtalelser i et længere opslag på Facebook. Et opslag, som blev delt af Det Radikale Venstres næstformand, Sofie Carsten Nielsen, som udtrykte sin fulde støtte til Nawa. Dog ganske behændigt uden at nævne Jeppe Kofods navn.

I den totale forvirring gik B.T. derfor på Christiansborg mandag eftermiddag for at få en forklaring på, om partiet mener, at Jeppe Kofod er uværdig til at være minister.

Knap inde ad døren løber vi ind i Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, hvis politiske indsigt jo havde budt ham at sige, at Samira Nawa stod alene med sine udtalelser blandt De Radikale.

Han ønskede ikke at udtale sig overhovedet. Han fastholdt dog sit oprindelige citat om, at Samira Nawa står alene med sin holdning til Jeppe Kofod i Det Radikale Venstre, samtidigt med at han uddybede, at selve metoo-sagen var yderst vigtig og en, som han støttede varmt op om.

Morten Østergaard, politisk leder for Det Radikale Venstre, gør krumspring for at undgå at udtale sig om, hvorvidt han mener, at udenrigsminister Jeppe Kofod er uværdig til sit embede.

Jesper Petersen havde ikke nogen kommentar til, at Sofie Carsten Nielsen lørdag aften havde delt Samira Nawas Facebook-opslag og udtrykt sin fulde støtte til ligestillingsordføreren.

Nede i Christianborgs såkaldte Provianthus, hvor Det Radikale Venstre har kontorer, viste det sig at være umanerligt vanskeligt at få svar på, om Det Radikale Venstre egentlig mener, at Jeppe Kofod er uegnet til at være minister eller ej.

Også selv om partiets politiske leder, Morten Østergaard, var den første person, som vi stødte på, da vi trådte ind i De Radikales gemakker.

Da vi spurgte til, om Østergaards holdning til Jeppe Kofod var den samme som Samira Nawas, blev vi som nævnt sendt ud af partilederens kontor og eskorteret over til pressechefen.

Politisk ordfører Jesper Petersen påstår, at Samira Nawa står alene med sin holdning om, at udenrigsminister Jeppe Kofod er uegnet til at være minister. Den radikale politiske leder, Morten Østergaard, forholder sig tavs.

En times tid senere ringede selvsamme pressechef. Beskeden var, at Morten Østergaard ingen kommentarer havde. Hverken ja eller nej. Total tavshed.

Derfor fik B.T. heller ikke spurgt til det lidt barokke, at selvsamme Morten Østergaard i 2008 gav udtryk for den stikmodsatte holdning af Samira Nawas.

»Vi vil ikke forsvare Jeppe Kofods handlinger, men en sådan lovlig dumhed ville ikke have fået de samme konsekvenser i forhold til tillidsposter i Det Radikale Venstre,« sagde Morten Østergaard, der dengang var næstformand.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, forklarer, at det er en yderst speget sag for Det Radikale Venstre, men at der faktisk er opbakning internt til Samira Nawa.

Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

»For De Radikale, så står sagen meget smukt, som den står,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Når det er et menigt medlem, der siger, hvad hun mener, og ikke partiets politiske leder, så undgår partierne den helt store krig,« siger han.

Hvorfor er det væsentligt?

»Hvis partilederen var kommet med de her udtalelser, så havde de også været presset ud i at skulle stille et mistillidsvotum. Det undgår man, hvis det er en sag mellem løjtnanterne,« siger Qvortrup.

Men er der så opbakning til Samira Nawa internt?

»Tag ikke fejl her. Hvis Samira Nawa havde sagt noget, der var ude i hampen, så var hun blevet sat på plads med det samme. Her har Morten Østergaard netop ikke lagt luft til sin ordfører, så der er opbakning. Man ønsker bare ikke den åbne krig,« siger Henrik Qvortrup.

Næstformand Sofie Carsten Nielsen har jo også bakket hende op. Hun nævner dog ikke Jeppe Kofod?

»Sofie Carsten Nielsen har vejet sine ord på en guldvægt. Det er derfor, at hun ikke nævner Kofod med et ord. Hvis De Radikale blev kastet ud i at skulle stille et mistillidsvotum, så ville Jeppe Kofod ikke kunne sidde som minister mere,« siger Qvortrup.